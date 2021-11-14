我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

彭博：英特爾中國廠擬增產晶片 白宮強烈勸阻

編譯湯淑君／綜合13日電
彭博資訊報導，英特爾擬在中國增產晶片，但遭拜登政府以國安理由阻擋。(路透)
彭博資訊報導，英特爾擬在中國增產晶片，但遭拜登政府以國安理由阻擋。(路透)

彭博資訊報導，知情人士透露，英特爾公司提議在中國增產晶片，以紓解全球晶片荒問題，但此計畫已遭拜登政府以國家安全理由阻擋。

知情人士說，英特爾提議用坐落於成都的工廠製造矽晶圓，並希望讓這條產線在2022年底前開始投產，協助緩和全球晶片荒；但同時，英特爾也尋求聯邦協助強化在美國的研發與生產。

消息來源指出，英特爾最近幾周向拜登政府提出這項計畫，但遭官員強烈勸阻。

這情況凸顯出，儘管晶片短缺構成棘手挑戰，科技和汽車產業大受衝擊，但拜登政府在急於解決問題同時，仍設法促使廠商把關鍵零組件產線遷回美國。

英特爾發布聲明表示，仍對「協助滿足高需求的其他解決方案」持開放態度，強調該公司與拜登政府「目標一致，都是想化解當前晶片短缺」，並表示正與美國政府商議各種解決之道。

一位白宮發言人對特定交易或投資案不予置評，但表示拜登政府「聚焦於防止中國利用美國的技術、專業知識和投資，來發展尖端能力」，以免被濫用於違反人權或威脅美國國安的活動。

英特爾和其他晶片公司一樣，正巴望美國國會快點通過CHIPS法案，釋出520億元資助國內研究與製造，但該法案已在眾議院延宕數月。

知情人士說，在與拜登團隊商議後，英特爾此刻暫無在中國增產計畫。

晶片業已成美中角力戰場，但中國既是半導體最大消費市場，也是全球電子產品組裝中心，英特爾等晶片巨擘都在當地設廠。英特爾也力圖在晶圓代工領域挑戰台積電和三星電子，更必須支持中國客戶，否則將在這個龐大的市場吃癟。

晶片 拜登 美國

上一則

「幫派囚犯爭奪控制權」厄瓜多監獄暴動 至少68死25傷

下一則

習拜峰會前夕…布林肯熱線王毅 關切台海和平

延伸閱讀

拜習會能破冰？ 學者：能降緊張已算成功

拜習會能破冰？ 學者：能降緊張已算成功
彭博：英特爾擬用成都廠產晶圓 遭美政府勸阻

彭博：英特爾擬用成都廠產晶圓 遭美政府勸阻
拜登強制企業員工接種疫苗 法院續裁暫緩執行

拜登強制企業員工接種疫苗 法院續裁暫緩執行
預算案通過…通膨會趨緩或加劇？明年經濟藏隱憂

預算案通過…通膨會趨緩或加劇？明年經濟藏隱憂

熱門新聞

美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
中共總書記習近平。(美聯社)

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

2021-11-07 15:30
美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境，但有若干國家提供的疫苗不符美國疫苗認證標準，即使完全接種，也不得入境。圖為紐約市甘迺迪國際機場大廳。(Getty Images)

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

2021-11-08 09:17

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%