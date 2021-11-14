彭博：英特爾中國廠擬增產晶片 白宮強烈勸阻

彭博資訊報導，英特爾擬在中國增產晶片，但遭拜登政府以國安理由阻擋。(路透)

彭博資訊報導，知情人士透露，英特爾公司提議在中國增產晶片 ，以紓解全球晶片荒問題，但此計畫已遭拜登 政府以國家安全理由阻擋。

知情人士說，英特爾提議用坐落於成都的工廠製造矽晶圓，並希望讓這條產線在2022年底前開始投產，協助緩和全球晶片荒；但同時，英特爾也尋求聯邦協助強化在美國 的研發與生產。

消息來源指出，英特爾最近幾周向拜登政府提出這項計畫，但遭官員強烈勸阻。

這情況凸顯出，儘管晶片短缺構成棘手挑戰，科技和汽車產業大受衝擊，但拜登政府在急於解決問題同時，仍設法促使廠商把關鍵零組件產線遷回美國。

英特爾發布聲明表示，仍對「協助滿足高需求的其他解決方案」持開放態度，強調該公司與拜登政府「目標一致，都是想化解當前晶片短缺」，並表示正與美國政府商議各種解決之道。

一位白宮發言人對特定交易或投資案不予置評，但表示拜登政府「聚焦於防止中國利用美國的技術、專業知識和投資，來發展尖端能力」，以免被濫用於違反人權或威脅美國國安的活動。

英特爾和其他晶片公司一樣，正巴望美國國會快點通過CHIPS法案，釋出520億元資助國內研究與製造，但該法案已在眾議院延宕數月。

知情人士說，在與拜登團隊商議後，英特爾此刻暫無在中國增產計畫。

晶片業已成美中角力戰場，但中國既是半導體最大消費市場，也是全球電子產品組裝中心，英特爾等晶片巨擘都在當地設廠。英特爾也力圖在晶圓代工領域挑戰台積電和三星電子，更必須支持中國客戶，否則將在這個龐大的市場吃癟。