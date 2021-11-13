招工困難 工業機器人熱銷…「企業在擺脫勞動人力」

機器人的工作範圍愈來愈廣，圖為波士頓一家公司開發的機器人正在插花。(Getty Images)

勞動力市場供需失衡，許多企業苦於職缺無法補足，於是從工業、物流到餐飲，愈來愈多業者將眼光轉向工業機器人，以補足勞動力缺口，讓今年的工業機器人銷售有望創下歷史紀錄。

美國 先進製造聯盟(Association for Advancing Automation，A3)表示，北美地區今年前九個月的工業機器人銷售額達到14億8000萬元，比去年多10億9000萬元，更超過2017年同期14億7000萬元的數字，讓今年的銷售預料將創下新高。

A3聯盟主席柏斯汀(Jeff Burnstein)表示，由於勞動力短缺的問題遍布各行各業，無論大小的企業都希望提高自動化，透過工業機器人提高產能及競爭力。

數據顯示，今年前九個月的工業機器人銷售約2萬9000台，第三季的訂單為9928台，其中6302台訂單來自汽車業以外；對工業機器人需求成長最快的是金屬工業，現在的需求幾乎是去年同期的三倍。

食品、消費品生產業，以及半導體、電子、光電產業的需求成長率分別也達到40%及26%。

許多工作機會已由機器人取代，圖為田納西的郵件中心利用機器人處理包裹。(Getty Images)

不過大體而言，工業機器人的需求已遍布各行各業，例如聯邦快遞(FedEx)利用工業機器人將包裹分類；麥當勞(McDonald's)開發、測試「自動化得來速」服務；Cracker Barrel等業者則開發無人點餐服務。

儀器製造商阿美特克(Ametek)執行長薩皮科(David A. Zapico)就表示，現在各業者都在「擺脫勞動人力」。

特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)也曾在8月表示，未來「人力」恐怕在企業心中，會成為僅僅是個「是否要採用的選項」，因此無條件基本收入可能是必要的。

專欄作家史密斯(Noah Smith)6月時曾撰文表示，自動化未必會到來最糟的結果，因為這能夠促進許多單純體力的勞動工作 者精進自己的技能，讓就業成長的品質更上層樓。

不過至少當下的情勢是企業招聘困難，卻也有相當多人找不到工作的，而造成此現象的原因，除疫情之下讓求職者躊躇外，「自身條件無法符合企業要求」可能也是原因之一。