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全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

想離職？主動辭職無法領失業金 有合理原因才能申請

記者顏伶如／綜合報導
一般而言，如果勞工主動辭職，便沒有資格領取失業救濟金。圖為佛州一間達美樂披薩店外張貼徵人廣告。(Getty Images)
一般而言，如果勞工主動辭職，便沒有資格領取失業救濟金。圖為佛州一間達美樂披薩店外張貼徵人廣告。(Getty Images)

選擇離開職場的美國勞工人數，如今創下歷史新高，但主動辭職者恐怕因為失去資格，無法領取失業救濟金；就業諮詢機構「確實徵才實驗室」(Indeed Hiring Lab)經濟研究部主任邦克爾(Nick Bunker)說，這波辭職潮主要集中在需要面對面接觸或相對低薪的少數產業。

勞工維權團體「全國就業法計畫」(National Employment Law Project)州政策計畫部主任桑恩(Paul Sonn)指出，一般而言，如果勞工主動辭職，便沒有資格領取失業救濟金。他說，主動辭職的勞工，不能指望待業期間可以靠失業津貼過生活。

桑恩指出，主動辭職的勞工當中，如果具有合理原因，還是可以申請得到失業救濟金，例如因為工作環境不安全而離職的勞工，或者在雇主施壓之下被迫離開的「推定解聘」(constructive discharge)勞工，都可能被認定擁有領取失業救濟金的資格。

然而，身為失業保險(unemployment insurance，UI)計畫主管機關的各州政府，對於規定條款的解釋則各有不同。

如果辭職勞工申請失業救濟金遭到駁回，但覺得自己的狀況應該有機會申請成功，則可提出上訴。桑恩指出，上訴過程通常耗時數月。

對於符合領取失業救濟金資格的勞工定義，國會在新冠疫情期間予以放寬。如果勞工為了在家照顧孩子而辭職，可能有機會被認定符合聯邦政府發放的暫時津貼。不過，聯邦政府的失業津貼計畫已於今年勞動節(Labor Day)到期。

勞工辭職之後若能迅速找到新工作，或許就不太需要煩惱能否領到失業救濟金。勞工部數據顯示，今年9月全美共有1040萬個職缺等待填補，是美國史上第三高的紀錄，僅次於今年7月的1110萬個職缺以及8月間的1060萬個職缺。

勞工部 美國 就業

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