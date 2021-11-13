國會調查：CDC去年初曾想警告疫情 被川普及親信阻止

國會調查新冠疫情危機小組委員會12日公布新的電郵及文件顯示，新冠疫情伊始聯邦疾病防治中心(CDC)煞費苦心想向國人示警有多危險，卻遭前總統川普及其親信干預。圖為川普資料照片。（路透）

國會調查新冠疫情 危機小組委員會12日公布新的電郵及文件顯示，新冠疫情伊始聯邦疾病防治中心(CDC )煞費苦心想向國人示警有多危險，卻遭前總統川普 及其親信干預；川普等人把跳過CDC，淡化疫情的危險，並主導聯邦對疫情的因應。

Politico網站12日報導，眾院特別小組委員會過去幾個月進行多次訪談，想了解川普及其最親信助理，如前白宮顧問阿特拉斯(Scott Atlas)、川普女婿庫許納，試著想凌駕CDC內部流程，主導聯邦對疫情的因應。

小組委員會公布電子郵件及訪談CDC官員謄本，內容細述2020年早期，川普及白宮親信阻止召開媒體簡報會、不讓媒體採訪CDC官員，另想更改通常由CDC公布的公衛安全指南，還下令CDC官員毀去足資佐證有政治干預的證據。

檔案進一步證明川普欽點的人試著破壞科學家、CDC正職官員的工作成果，以控制有關病毒散播、傳染及感染的風險，以及政府該發布的信息。

幾位川普政府高官，例如前白宮疫情協官柏克斯(Deborah Birx)，都已回答委員會的詢問；全國呼吸道疾病暨免疫中心前主任南西‧梅森尼爾(Nancy Messonnier)、CDC副主任安‧舒查特(Anne Schuchat)也回答委員會質詢。

委員會公布的文件及對證人的訪談勾勒出川普的白宮開始淡化新冠疫情有多危險的時間點；幾位川普政府前高層都公開表示不想引發民眾恐慌。

但CDC科學家曉得病毒傳染力有多強多快，早早便挺身而出，想直接警告民眾接下來會發生什麼局面。

梅森尼爾2020年2月便對媒體表示，自己估計國內會爆發社區傳染，日常生活被打斷可能很嚴重；梅森尼爾的發言是首度有CDC高層官員直接談到國家碰到疫情會發生什麼。

委員會公布文件指出，梅森尼爾發布的警訊讓川普很感挫折；她告訴小組委員會，相信自己依當時取得的資訊，說得很精準，但聽說川普很不高興。

梅森尼爾會見媒體後，衛福部也召開另一場記者會；接下來白宮便開始主導聯邦政府對疫情的回應，控制一切有關疫情的對外聯絡及訊息發布；CDC要求自己辦簡報會，均遭駁回。