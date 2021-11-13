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國會暴亂傳「絞死潘斯」口號 川普辯護：大家很憤怒

記者胡玉立／綜合報導
今年1月6日衝進國會的暴民吶喊「吊死潘斯」，川普辯稱這是出於民眾的「良知」。圖為川普(左)與潘斯去年一同出席共和黨會議。(Getty Images)
今年1月6日衝進國會的暴民吶喊「吊死潘斯」，川普辯稱這是出於民眾的「良知」。圖為川普(左)與潘斯去年一同出席共和黨會議。(Getty Images)

根據一段最新公開、摘自美國廣播公司新聞網(ABC News)3月專訪前總統川普的錄音，川普在記者談到1月6日國會暴亂當天暴民高喊「絞死潘斯」時表示，他相信副總統潘斯當時獲得很好的保護，他不擔心潘斯安危；川普並為高喊「絞死潘斯」的暴民辯護道：「這是常識，你理當保護(選舉公正)才對」，「大家都非常憤怒。」

這段錄音摘要出自ABC新聞首席華府記者卡爾(Jonathan Karl)3月18日在海湖莊園對川普進行的90分鐘專訪；Axios新聞網站12日指出，卡爾即將出版的新書「背叛」(Betrayal)也有部分專訪內容。

在這段錄音剪輯中，卡爾問川普：「(國會)被包圍時，你擔心他(潘斯)嗎？你擔心他的安全嗎？」

川普答道：「不擔心，我認為他受到很好的保護，我聽說他情況很好。」此時，卡爾插話表示，現場聽得到暴徒高呼「絞死潘斯」(Hang Mike Pence)，卡爾說：「那樣的口號太可怕了。」

川普對此回應：「他(潘斯)本來可以——人們非常憤怒。」卡爾說：「他們說的是『絞死潘斯』。」川普插話道：「因為這是常識，這是你應該保護的常識。如果你知道選舉是欺詐的，你怎麼能把欺詐的選舉交給國會？ 」

這段錄音顯示，儘管國會議員和潘斯的安全受到威脅，川普在國會暴亂發生幾個月後，仍繼續為該事件辯護。

川普在訪談中再次質疑潘斯1月6日主持國會選舉團計票時，未干預和改變結果。川普明確表示，他希望潘斯讓拜登獲勝的五個州選舉人團的選票無效。

潘斯6月在新罕布夏州希爾斯伯勒郡(Hillsborough County)的一場演講中承認，他和川普兩人可能無法就國會暴亂事件過程中發生的事，看法一致。潘斯表示，「自從我們卸任以來，川普總統和我談過很多次。我不知道我們是否會對那天的看法一致。但我將永遠為我們過去四年為國人取得的成就，感到自豪。」

1月6日當天，挺川暴徒闖入國會大廈後，計票最終被打斷，潘斯在生命受威脅下，逃離會議廳。這場暴亂導致5人死亡，約140名執法人員受傷，他們被旗桿、警棍、棒球棒等物擊中。當局表示，迄今已有675人被捕，210人被控襲擊、妨礙或抵抗警察。

潘斯是準備參加2024年總統大選的共和黨人之一；目前尚不清楚若川普本人尋求重返白宮，潘斯是否仍會參選。

川普 新罕布夏州 拜登

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