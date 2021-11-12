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美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

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物價飆高 亞特蘭大最有感 交通費比去年多21%

編譯陳韻涵／綜合11日電
美國物價飛漲，各州感受不一。圖為消費者在超市購買食品。(Getty Images)
美國物價飛漲，各州感受不一。圖為消費者在超市購買食品。(Getty Images)

10月通貨膨脹增幅為過去30年來最快，愛阿華州等多數地區10月物價高漲7.3%，其中又以亞特蘭大地區居民感受最深刻，物價漲幅達7.9%；相較之下，大西洋中部地區的物價上漲較為和緩，同比去年增加5.4%。

華爾街日報(WSJ)報導，愛阿華、堪薩斯、明尼蘇達、密蘇里、內布拉斯加、北達科他和南達科他州10月消費者物價成長7.3%；中西部居民10月的房價、租金、天然氣與居家裝潢費用齊漲，漲幅超越其他地區。

亞特蘭大地區的通膨在全美主要大城市中最為嚴重，亞特蘭大10月物價同比去年成長7.9%，為舊金山(3.8%)的一倍多。

聖路易斯和鳳凰城都會區上月通膨漲破7%，高於全國平均的6.2%，以及紐約的4.3%。

受通膨影響，交通費用普遍增加，10月汽油價格同比去年漲近50%，新車價格飛漲9.8%，為1975年以來最大漲幅。

亞特蘭大地區的交通費大漲，當地居民平均比一年前多付21%的燃料和交通費；此外，通膨帶動整體物價上漲，當地的服飾也漲了11%，娛樂活動與房價也應聲漲價。

通膨影響各大城市，休士頓與達拉斯的燃料價格比去年成長近60%，西岸都會區的洛杉磯、舊金山和西雅圖的漲價幅度則較小。

通膨也帶動糧食價格調升，10月的肉魚蛋等食品價格比9月增加0.9%；新冠肺炎疫情期間，日常用品需求強勁，糧食漲價超越通膨，如今則已落後消費者物價指數(Consumer Price Index)，後者受到供應鏈瓶頸而推高能源、汽車等用品價格。

勞工部數據顯示，餐廳供應的餐點價格10月成長5.3%，為1982年以來最快速的年增幅，其中又以東北部地區的成長最快；經濟學者認為，外食成本增加與餐廳勞工的薪資調漲息息相關。

市場研究公司IRI表示，供應鏈瓶頸導致糧食與日常用品缺貨，貨架上比往常缺貨4%到11%。

感恩節將至，糧食價格上漲會讓感恩節大餐的成本增加，慶幸火雞是少數價格穩定的節慶餐食之一，10月價格同比去年僅增加1.7%。

亞特蘭大 勞工部 供應鏈

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