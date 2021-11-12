「很不幸」桑莫斯：拜登團隊誤判通膨 每月都落在曲線後

曾任前總統歐巴馬經濟顧問的桑莫斯受訪批評拜登政府，指拜登團隊對於新冠疫情期間通貨膨脹情勢的預測遠遠落後於實際數據。（路透）

曾任前總統歐巴馬經濟顧問的桑莫斯(Larry Summers)10日接受媒體訪問時批評拜登 政府，指拜登團隊對於新冠疫情期間通貨膨脹情勢的預測遠遠落後於實際數據。

他接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，「華府決策者，很不幸地幾乎每個月都落在曲線之後：他們說是暫時的，結果不是；說是肇因於幾個特殊因素，結果不是幾個特殊因素；他們說到了9月學生回學校上課後，勞動力會增加，結果也沒有」。

專門追蹤通膨趨勢的消費者物價指數於10日公布，已比10月成長了0.9%，又比去年同一時間上升6.2%；而過去幾個月，桑莫斯更是不斷警告拜登政府的1.9兆元紓困 案會衝高物價。

桑莫斯表示，他希望拜登政府所說的「暫時性」問題能夠好轉，同時也提醒官員們準備好面對更嚴峻的挑戰；他說：「我的經驗告訴我，永遠都要抱持希望，但你的計畫一定得比希望還要務實，我認為聯準會(FED)必須採取更強硬的措施，執政團隊必須嚴肅地思考通膨問題。」

不過桑莫斯也稱讚拜登政府先前對貨物塞港的問題採取步步為營的放寬政策，但他建議官員們應考慮移除國外商品的部分關稅，以及鼓勵能源生產的政策才能抑制油價。

此外，桑莫斯認為拜登希望國會通過的新法案不會直接助長通膨；桑莫斯說：「我不認為這會造成通膨，因為其中很多是對我們國家未來必要的重要投資。」

針對國內政策，拜登向國會提出的法案主要項目包括修復基礎設施、抑制氣候變遷和擴大社會福利 計畫，但目前社會福利計畫仍在國會審查；白宮方面也表示，一旦法案正式簽署通過，拜登的政策將有助於緩解通膨，解決一部分物價上漲問題。