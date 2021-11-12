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美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

物價之亂 共和黨定調「拜登通膨」火力全開痛批

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
美國經濟反彈、需求大增，再加上供應鏈危機，導致市場呈現供需失衡，物價飛漲。圖為洛杉磯市一消費者在超市購買食品。(Getty Images)
美國經濟反彈、需求大增，再加上供應鏈危機，導致市場呈現供需失衡，物價飛漲。圖為洛杉磯市一消費者在超市購買食品。(Getty Images)

拜登總統意圖實施經濟計畫，並緩解民眾對物價攀升的疑慮之際，30年來最高通膨成為拜登總統新挑戰；通膨問題盤根錯節，涉及國內與國際因素，短時間內恐難迅速解決，共和黨則抓緊機會，加強批判力道，並將這波漲價趨勢定調為「拜登通膨」(Bidenflation)。

勞工部10日公布的數據顯示，10月消費者物價指數比去年增加6.2%，通膨連五個月高於5%，汽車、汽油、日用雜貨和家具等的價格都節節攀升。

拜登有意在正反面的經濟環境中取得平衡，一方面工資調漲、失業率下跌，但另一方面通膨也持續傷害美國家庭。

「消費者物價依舊太高。」拜登10日視訪巴爾的摩港(Port of Baltimore)時表示：「一加侖的油到一條麵包，一切價格的成本都更高了。」

有線電視新聞網(CNN)分析，通貨膨脹儼然已成拜登總統下一個政治夢魘；眾院歲入委員會資深成員、共和黨籍德州眾議員布萊迪(Kevin Brady)表示，對於美國家庭來說，這波漲價潮宛如一次「承擔不起的減薪」。

共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)10日在推特發文寫道：「拜登政府曾經嘗試解決問題，但後來沒能成功，想要依賴敵人來降低油價。現在，他們則把目光轉向戰略石油儲備。這是不對的。我們應該支持美國原油廠商，好讓他們能夠滿足民眾需求。」

拜登先前對產油國家公開喊話，呼籲增產石油，讓油價得以降低；報導指出，拜登的訴求不但沒有獲得回應，反而讓自己處於劣勢。

圖為紐約市一消費者在街邊攤位購買水果。(Getty Images)
圖為紐約市一消費者在街邊攤位購買水果。(Getty Images)

拜登政府積極尋求其他穩定供應鏈的方式，並在本周提出新計畫；運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)日前表示，供應鏈問題可能延續到明年。倘若通膨問題到明年仍無法解決，期中選舉對民主黨而言將是一場硬仗，即使有立法成果也無法拉抬選情。

報導指出，CNN「事實查證」顯示，共和黨指責民主黨法案開銷龐大導致物價上漲的說法，與現實有出入；供應鏈混亂、石油輸出國家組織(OPEC)產量緊縮等都是背後因素，讓問題變得錯綜複雜。

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)接受CNN訪問時說，拜登施政已讓美國經濟好轉；他說：「由於疫情的關係，從經濟方面來看，我覺得現在國家的狀況，比起一年前已改善許多。我們還有很多事情要做，我想選民們都希望能看到實際成果，不是只聽我們說而已。」

拜登 美國 共和黨

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