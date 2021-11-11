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「蟻人」爆冷獲封最性感男人 自己吃驚、老婆也傻眼

記者胡玉立／綜合報導
52歲的男演員保羅路德被「眾生相」雜誌遴選為2021年「最性感男人」。圖為他2018年參加電影「蟻人」的首映禮。(路透)
52歲的男演員保羅路德被「眾生相」雜誌遴選為2021年「最性感男人」。圖為他2018年參加電影「蟻人」的首映禮。(路透)

現年52歲的男演員保羅路德(Paul Rudd)，10日被「眾生相」(People)雜誌遴選為2021年「最性感男人」；原先多演出喜劇的他近期在漫威電影「蟻人」(Ant-Man)中擔任主角，贏得這全球矚目的性感封號，連他本人都很吃驚。

「我確實能夠察覺到，人們聽到我被選中時，可能會說：『什麼？！』我不是在假裝謙遜；太多人比我更該得到這個頭銜。」在「眾生相」本周刊物的封面故事中，這位漫威英雄「蟻人」男主角說道。

才華洋溢的保羅路德出道多年後，才真正大紅大紫，他多少接受了貼在他身上的所有標籤：善良、自嘲、和藹可親、勤奮⋯⋯，只是，「性感」二字，似乎有點超出他的駕馭範圍。

但「眾生相」評論道，如此謙遜傾向，外加那雙迷人的綠眼睛和淺淺的微笑，正是這些年來觀眾愛上保羅路德的原因。

11月，保羅路德與喜劇天生威爾法洛 (Will Ferrell) 再度搭檔拍攝Apple TV + 全新影集「隔壁的心理醫生」(The Shrink Next Door)，還將在好萊塢話題續集電影「魔鬼剋星未來世」(Ghostbusters：Afterlife)中現身。

儘管保羅路德現在已成超級巨星，但他堅稱自己最開心的事，就是在家裡和結髮18年的妻子、53 歲的朱莉路德(Julie Rudd) 及兩個孩子17歲的傑克(Jack)、12歲的達比(Darby)共處；他說：「當我想到自己時，我覺得我就是個丈夫和父親，我最喜歡在不工作的時候和家人在一起。」

保羅路德的妻子朱莉也是演員，是他唯一提前透露自己被選中為「最性感男人」的人；談起她的反應，他說：「她瞬間呆掉了，但在不停咯咯笑和震驚之後，她很甜蜜地說：『他們選對人了。』她可能沒有說實話，但她還能怎麼說呢？」

保羅路德笑稱，他期待自己的朋友圈可以「悲痛地接受」這件事；「他們應該那樣，我也會努力適應和擁有這個稱號。我不會試圖說：『哦！我好榮幸。』我會開始加印名片。」

在正式變成「性感男人」之後，保羅路德預料自己的生活會發生「很大的變化」；他說：「我希望我終於能夠獲邀參加一些喬治庫隆尼(George Clooney)、布萊德彼特(Brad Pitt)和麥可B喬丹(Michael B. Jordan)會去的性感晚宴；我想我會出現在更多的遊艇上。我可能會試著在非常柔和的光線下沉思；這有助於我變得更加內斂和神秘。」

52歲的男演員保羅路德被「眾生相」雜誌遴選為2021年「最性感男人」。他最開心的...
52歲的男演員保羅路德被「眾生相」雜誌遴選為2021年「最性感男人」。他最開心的事是在家裡和結髮18年的妻子、53 歲的朱莉路德(右) 及孩子共處。(路透)
52歲的男演員保羅路德被「眾生相」雜誌遴選為2021年「最性感男人」。(Gett...
52歲的男演員保羅路德被「眾生相」雜誌遴選為2021年「最性感男人」。(Getty Images)

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