告別28年老東家 NBC主播布萊恩威廉斯曝未來動向

NBC當家主播布萊恩‧威廉斯宣布，將離開已工作28年的NBC新聞頻道。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)當家主播布萊恩‧威廉 斯(Brian Williams)9日深夜宣布，今年底合約到期後，離開已工作 28年的NBC新聞頻道，也不再主持MSNBC晚間11點的王牌新聞節目。

威廉斯的合約將於下月到期，但不再續約。預料他空出來的晚上收視黃金時段檔期，會由MSNBC另一收視率最高的女主播瑞秋‧麥朵(Rachel Maddow)接手。

威廉斯在9日的聲明中表示，在公司工作了28年後，經過深思熟慮，決定在12月完成當前合約後離開NBC；他說，「真的很幸運在一家公司裡度過了將近半生的時間，NBC永遠是他的一部分」。

在他的聲明中，威廉斯沒有透露未來動向，但他表示，「一章的結束，也是另一章的開始，由於想做的事情很多，我會在某個地方再次出現。」

一名熟悉威廉斯決定的匿名人士透露，威廉斯或會很快回到電視行業或其他媒體平台。

有消息指威廉斯對哥倫比亞新聞晚間節目沒有太大興趣，因此排除他加盟的可能性，而最有可能的是加盟有線電視新聞網(CNN)，CNN準備在2022年推出新的串流媒體服務，本來找麥朵主持大局，但麥朵最終與MSNBC續約；CNN目前仍在物色人選。

MSNBC總裁瓊斯(Rashida Jones)在給員工的聲明說，威廉斯已通知公司，希望未來幾個月能與家人共度。

威廉斯1993年加入NBC新聞頻道，向以公信力著稱，曾獲「時代」雜誌選為百大影響力人物，然而多年信譽卻在2015年毀於一旦，聲稱2003年赴伊拉克採訪時，所乘直升遭擊落，並且大肆報導，然而最終被揭發是子虛烏有，事後在主播台上公開道歉稱「記憶有誤」，然而也受到辭職的壓力。

在遭停職後，2016年總統大選的高峰期他再度亮相，並迅速找回了觀眾。因為不少左傾觀眾對川普 當選感到震驚，紛紛湧向MSNBC。