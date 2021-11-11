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馬修麥康納反對強制兒童接種：不會讓我小孩打疫苗

編譯林梅婕／綜合10日電
好萊塢男星馬修麥康納坦承反對讓兒童強制接種新冠疫苗，並表示不會讓自己的孩子接種。（路透）
好萊塢男星馬修麥康納坦承反對讓兒童強制接種新冠疫苗，並表示不會讓自己的孩子接種。（路透）

好萊塢男星馬修麥康納(Matthew McConaughey)接受媒體專訪時，坦承反對讓兒童強制接種新冠疫苗，並表示不會讓自己的孩子接種；公衛署長莫西(Vivek Murthy)聽聞後回應說：「新冠肺炎對兒童並非毫無傷害。」

麥康納9日接受紐約時報(NYT)DealBook節目訪談，表明希望能「看到與新冠疫苗相關的更多資訊」，而在那之前他不會支持兒童強制接種疫苗；他說：「你問我認為這裡面存在陰謀論嗎？不，我不認為，但我現在告訴你，我不會讓我的小孩接種。」

莫西於當日晚間透過有線電視新聞網(CNN)回應，稱試驗已證明新冠疫苗「安全無虞」，對5至11歲的兒童有效性超過90%；他說：「新冠病毒對我們的孩子並非毫無傷害，很不幸的，有很多兒童已經染疫病歿，數百、甚至數千名兒童都曾染疫住院。」

有意明年角逐德州州長的麥康納並非全然反對新冠疫苗，今年4月他曾和前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)與其他名人參加國家廣播公司(NBC)「捲起袖子」(Roll Up Your Sleeves)特別節目的錄影，推廣民眾接種疫苗。

麥康納也說，自己和名模妻子卡蜜拉‧艾維斯(Camila Alves)、13歲的兒子、高齡90歲的母親都已完成疫苗接種，僅剩兩個12歲以下的孩子還未打疫苗；他說：「即使在新冠疫情之前，我們對任何疫苗都是盡可能先觀察一段時間，我的母親屬於免疫力低弱的族群，接種疫苗是為了保護她。」

此外，麥康納強調自己和家人都嚴格遵守防疫規定，也會定期做快篩、盡量維持在戶外活動、確保接觸的人沒有染疫，「我知道自己該做什麼事，但我明白很多人無法像我這樣」。

對於疫苗的質疑，莫西表示：「外界雜音很多，但請和你們的醫生討論，多諮詢一些可信的公衛消息來源，並正視到疫苗是保護我們孩子、上他們回歸正常生活的唯一方法。」

疫苗 紐約時報 德州

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