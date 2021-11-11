美中西部染疫增 第5波疫情又起？「有疫苗不會太嚴重」

專家表示，受惠疫苗和治療，若美國第五波疫情再出現，住院率和死亡率估計將不會如先前嚴重。(美聯社)

全美新冠肺炎確診案例日前逐步減少，但近期卻出現停滯；過去一周每日平均確診案例超過7萬4000例，雖然南方呈減少趨勢，中西部卻大增；但受惠疫苗 和治療，若第五波疫情 再出現，住院率和死亡率估計將不會如先前嚴重。

約翰霍普金斯大學統計，過去近三周，平均確診案例約在7萬至7萬5000人之間，比9月Delta變種病毒的高峰期減少約57%；死亡案例在過去一周超過1200人，不過南方卻逐漸擺脫疫情重災區。

南方各州在夏季遭受Delta重創，但現在的每日確診數較高峰期已減少約84%，並且有持續下降的趨勢；此外，住院和死亡人數也下降，根據CNBC分析衛生部資料，平均100萬人中，約有112例住院和死亡，為全國最低。

佛羅里達大學兒科和流行病學教授拉斯慕森(Sonja Rasmussen)指出，南方平時炎熱的地區，秋冬天氣較為涼爽，民眾戶外活動的時間增加，因此讓傳染率下降；她表示：「在佛州炎熱的夏天，我們比較多時間待在室內，現在有更多機會往外跑。」

儘管如此，其他地區卻又出現確診數上升的趨勢；過去兩周中西部增加25%，東北增18%，西部升4%；但做為落後指標的住院數，在東北減少9%，在中西部與西部持平。

若以人均數計算，中西部目前是每日確診數最多的地區；過去兩周，全美多達23州確診數至少增加5%，伊利諾、明尼蘇達和佛蒙特州增幅更超過50%。

明州 近期單日確診數更上看3000例，為今年以來的最高點；明州衛生廳在推特上表示：「很不幸，距離疫情結束還有很長一段路要走。」

專家正在觀察，目前是否為第五波疫情；如果是，疫情將多嚴重？

但好消息是，全國的住院和死亡案例正在下降；疫苗接種和治療使新冠肺炎的致命性降低，輝瑞(Pfizer)與默克(Merck)的新藥，就能降低確診者轉為重症和死亡。

輝瑞董事高特里布(Scott Gottlieb)：「現在我們能保護疫苗無打產生保護力，若遭受突破性感染的患者。」