美兒童疫苗開打首周 90萬童接種 約占符資格者3%

紐約州一名女童在接受接種時忍住疼痛，白宮表示首劑低劑量疫苗開放第一周，已有90萬名5至11歲的兒童接種。（路透）

白宮 10日表示，第一劑低劑量兒童疫苗 開放第一周，已經有90萬名5至11歲的兒童接種；若在下周結束前接種第一劑，將可在聖誕節前完成兩劑接種。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示：「目前接種狀況非常踴躍。」全美共有約2800萬名兒童符合資格，超過兩萬家藥局、診所和醫師辦公室提供疫苗；截至10日，白宮估計有超過90萬名兒童接種，另外還有超過70萬名兒童已預約在未來幾天內注射。

拜登政府也鼓勵學校，在校內設置接種站方便兒童接種；白宮也要求學校宣導疫苗相關的正確資訊，以打擊假消息。許多家長希望在年末假期前讓子女完成接種；第一周已接種的兒童，約占符合資格者3%；但兒童接種比率因不同地區存在不小差距。

在加州已經有9%符合資格的兒童接種，但另一方面，愛達荷州卻僅有1.3%兒童打了疫苗。

西維吉尼亞州 卡貝爾郡(Cabell County)由於疫苗接種踴躍，地方衛生官員甚至在全郡的公立中學設置接種站；但最初幾天大排長龍的盛況過後，已有趨緩跡象。

專家表示，全國對兒童疫苗的需求可能很快就消退；先前民調指出，其實有意願讓孩童接種疫苗的家長僅占一小部分。專家擔心兒童接種的狀況，可能像先前12至15歲青少年一樣；當時雖然前兩周一共超過250萬人接種，但隨後的幾個月數字卻穩定下降，上周更僅剩下3萬2000人；全國12至17歲青少年中，目前僅一半完成接種。

專家更預估除非學校要求，否則兒童的接種率可能不及成人，甚至比青少年還低。

關鍵的原因是，兒童染疫重症的機率不及成人，但疫情爆發以來，全美已有超過200萬5至11歲兒童染疫，其中66人死亡。

聯邦疾病防治中心(CDC)免疫服務部代理副主任雪農‧斯托克利(Shannon Stokley)說：「我們在與父母溝通的工作上，還得下更多工夫。」