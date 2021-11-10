豪豬戰略…美軍在台協訓逾10年 強化兩棲、內陸戰力

時任川普總統白宮國安顧問的波頓是推動美軍駐台增加人數的推手。(美聯社)

美國 刊物「外交政策」(Foreign Policy)8日引述知情人士說法報導，美軍在台灣 協訓的歷史長達十餘年，自歐巴馬政府時代，就將強調台灣的兩棲戰力抵禦解放軍登陸，作為協訓目標之一；至於近年來人數增加，是因為川普政府時期的國家安全顧問波頓(John Bolton)主導。

波頓和繼任的歐布萊恩(Robert O'Brien)，稱美國協訓台灣的方式為「豪豬戰略」(porcupine strategy)，藉強化台灣沿海戰力(配更多岸置飛彈)，讓攻克台灣更棘手，；此外，在解放軍登陸後，台國防部 必須確保兩棲和內陸戰力，對抗解放軍。

而拜登統上台後，國防部仍延續相關做法；不過，對中鷹派如白宮國安會印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)，思考的並非強調軍事力量，而是聯合國際社會回應北京。

「外交政策」報導，美國一直以來都在台灣有一小分隊的美軍，自布希政府時間的2008年9月就有紀錄；歐巴馬和川普政府時期都保持10到15名在台美軍，今年6月數據顯示，有30名現役軍人和15名國防部文職人員在台灣，其中值得注意的是有23名陸戰隊成員，且似乎不包括陸軍特種部隊。

「外交政策」報導，美軍在台協訓為美國歷任政府保持一貫的努力，用以強化台灣抵禦中國可能的入侵，不過自川普政府時期，美軍在台的行動和目標開始轉變；川普政府開始，擴大在台美軍數量(包括特種部隊)，不只訓練台灣軍人，也協助台灣為不同的兩岸情勢備戰，包含驅逐解放軍登陸。

一名前官員表示，這項政策變化源自波頓大力遊說；波頓在進入白宮前，就曾主張討論美軍駐台的可能性，並下令由國安會主導跨部門會議，雖然國務院東亞局台灣協調處反對，他仍拍板增加在台美軍數量，拜登政府也蕭規曹隨。

此外，拜登政府內部加大對於中國的關注，國防部年初成立中國任務小組，撰寫對中政策建議，並將次長級的對中會議，升級為部長奧斯丁(Lloyd Austin)每周召開。

美台雙方多年來均對美軍在台的訊息保持低調，然而，今年解放軍挑釁台灣的頻率增加，陸續有媒體報導美軍在台的訊息，美國國防部不評論；中華民國總統蔡英文日前接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，證實此事。

美前官員分析，比起美方，台灣更有意願向對岸傳遞有美軍在台的訊息，意圖使中國慎思侵台決定。