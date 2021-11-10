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美議員「印太之行」訪台 解放軍在台海高調警巡

本報系記者／連線報導
圖為今年6月美國空軍C-17運輸機飛台短暫訪問。(報系資料照片)
圖為今年6月美國空軍C-17運輸機飛台短暫訪問。(報系資料照片)

美國參、眾議員台北時間9日晚搭乘軍機抵台灣訪問；據了解，台北只是國會議員參訪印太地區數國的其中一站，但解放軍東部戰區微信公眾號當晚高調發布，解放軍東部戰區組織兵力正在台海方向聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

美國聯邦參、眾議員9日搭乘美國海軍C-40運輸機，下午自馬尼拉升空，傍晚6時17分降落台北松山機場，國會議員一行下機後，軍機7時10分再飛回美軍在沖繩的嘉手納基地。

據指出，到台灣的美方成員包括參議員柯寧(John Cornyn)等人，也有美國軍方人員陪同，但台灣只是議員參訪印太地區數國其中一站；台外交部未如過去高調宣傳，僅表示，提供訪團所需行政協助；台總統府發言人張惇涵表示，基於台美互信及協調結果，並尊重訪賓意願，由外交部適時對外說明。

美國國防部發言人柯比(John Kirby)在媒體簡報被問到國會議員訪台一事時表示，這是國會訪問團。國會訪團使用美方軍機並不罕見。

他也指出，國會代表訪問台灣十分正常，已是今年的第二次，並不罕見，這是正常情況，也符合美方在台灣關係法的義務。台灣關係法獲得歷任政府支持，包括民主黨與共和黨政府，以協助台灣強化自我防衛需求。

中國國防部發言人譚克非表示，解放軍將始終保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，「堅決粉碎任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀」。

新華社則報導，解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，台灣是中國領土一部分，東部戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題嚴重錯誤言行和台獨分裂勢力活動，是維護國家主權的必要舉措。

11日是解放軍空軍成立72周年，中國官媒「央視軍事」9日貼出「繞島巡航」宣傳片；轟-6K飛行員孫陸宇說，第一次去巡航時感覺很新鮮也很激動，但隨著去的次數增多，從萬米高空眺望「祖國寶島」，就好像轉自家院子的感覺，「這就是我們的領土，一種沉默的宣示。」。

台灣關係法 美國 解放軍

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