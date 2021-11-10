台國防報告書曝解放軍攻台6招數 將延伸防衛空間

台國防部長邱國正表示，對美採購岸置魚叉飛彈改成一次購足。(圖取自Boeing Defense推特)

台軍隊「機動岸置巡弋飛彈」反制

中華民國國防部 9日公布以「堅韌國軍」為名的「國防報告書」，其中提到為面對中國日益升高對台灣 軍事威脅，企圖「快速奪取台灣，避免外力介入」，台灣軍隊將以「機動岸置巡弋飛彈」，反制解放軍 對台三棲登陸，以「延伸防衛空間」，並遠距打擊敵人作戰重心與關鍵要害。

面對共軍敵情威脅，國軍第四作戰區在高屏地區舉行戰備周實兵演練，多輛CM11履帶戰車行駛在馬路上吸引民眾目光。(記者劉學聖／攝影)

這本國防報告書內圖表也披露，解放軍艦艇2018年已首度在台灣海峽偵巡，中國海空機艦活動範圍已至菲律賓以北。

國防部自1992年開始，每兩年出版一期國防報告書，今年是第16次公布；報告書也首見台灣對「巡弋飛彈」部署的描述，並以「延伸防衛空間」，說明境外精準攻擊的「源頭打擊」策略。

台灣國防白皮書，曝中共攻台能力。製表／洪哲政

報告書指出，解放軍現階段具備六項對台作戰能力：包括一、運用航太衛星等「情報監偵」能力；二、配合新型飛彈「聯合封鎖」台灣重要海空路線及港口；三、各式彈道飛彈涵蓋台灣全島重要政經目標的「聯合火力打擊」能力；四、以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪遂行「聯合登陸作戰」能力；五、部署中長程對地及反艦彈道飛彈及巡弋飛彈等遲滯第一、二島鏈間「應對外軍干預行動」；六、以「北斗」全球定位導航及指管數據鏈路系統，協助各軍兵種實施資訊攻防、遠程預警、遠海作戰、飛彈精準突擊及防空反導等「戰略支援能力」。

國軍建軍規畫以不對稱作戰為主，解放軍脆弱點在跨海航渡階段，應充分運用台海天然優勢阻絕防衛，不局限於等著敵人船團渡過海峽，更要迫使敵人只能在遠離當面的機場與港口集結；報告書並臚列國軍籌建遠距精準火力打擊軍備。

華爾街日報5日刊出中華民國國防部長邱國正5日投書華爾街日報表示，雖然台灣軍力不是中國的對手，但正發展不對稱防衛戰略因應，絕不會向中國投降。

邱國正：解放軍發動灰色地帶衝突

邱國正表示，人民解放軍持續在印太地區擴大軍力投放，在東海與南海的軍事活動讓許多國家不安，更在台灣海峽發動「灰色地帶衝突」持續騷擾台灣。

台灣軍事專家蘇紫雲指出，解放軍對台灰色地帶作戰，除軍機持續擾台，也包含認知戰與網路威懾，活動範圍已連動「美日安保條約」的遠東條款，即日本與美國可能協防的區域。

台部隊滾動調修可能涉徵兵

新版國防報告書也提到，因應敵情與建軍需求，台灣軍隊現階段於總員額21.5萬人內，「滾動調修」三軍部隊的類型、編組、數量及官士兵配比；滾動調修可能牽涉徵兵，但台國防部發言人史順文說，不會由國防部主動發起恢復徵兵。