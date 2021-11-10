我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

台國防報告書曝解放軍攻台6招數 將延伸防衛空間

記者洪哲政／台北報導
台國防部長邱國正表示，對美採購岸置魚叉飛彈改成一次購足。(圖取自Boeing Defense推特)
台國防部長邱國正表示，對美採購岸置魚叉飛彈改成一次購足。(圖取自Boeing Defense推特)

台軍隊「機動岸置巡弋飛彈」反制

中華民國國防部9日公布以「堅韌國軍」為名的「國防報告書」，其中提到為面對中國日益升高對台灣軍事威脅，企圖「快速奪取台灣，避免外力介入」，台灣軍隊將以「機動岸置巡弋飛彈」，反制解放軍對台三棲登陸，以「延伸防衛空間」，並遠距打擊敵人作戰重心與關鍵要害。

面對共軍敵情威脅，國軍第四作戰區在高屏地區舉行戰備周實兵演練，多輛CM11履帶戰...
面對共軍敵情威脅，國軍第四作戰區在高屏地區舉行戰備周實兵演練，多輛CM11履帶戰車行駛在馬路上吸引民眾目光。(記者劉學聖／攝影)

這本國防報告書內圖表也披露，解放軍艦艇2018年已首度在台灣海峽偵巡，中國海空機艦活動範圍已至菲律賓以北。

國防部自1992年開始，每兩年出版一期國防報告書，今年是第16次公布；報告書也首見台灣對「巡弋飛彈」部署的描述，並以「延伸防衛空間」，說明境外精準攻擊的「源頭打擊」策略。

台灣國防白皮書，曝中共攻台能力。製表／洪哲政
台灣國防白皮書，曝中共攻台能力。製表／洪哲政

報告書指出，解放軍現階段具備六項對台作戰能力：包括一、運用航太衛星等「情報監偵」能力；二、配合新型飛彈「聯合封鎖」台灣重要海空路線及港口；三、各式彈道飛彈涵蓋台灣全島重要政經目標的「聯合火力打擊」能力；四、以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪遂行「聯合登陸作戰」能力；五、部署中長程對地及反艦彈道飛彈及巡弋飛彈等遲滯第一、二島鏈間「應對外軍干預行動」；六、以「北斗」全球定位導航及指管數據鏈路系統，協助各軍兵種實施資訊攻防、遠程預警、遠海作戰、飛彈精準突擊及防空反導等「戰略支援能力」。

國軍建軍規畫以不對稱作戰為主，解放軍脆弱點在跨海航渡階段，應充分運用台海天然優勢阻絕防衛，不局限於等著敵人船團渡過海峽，更要迫使敵人只能在遠離當面的機場與港口集結；報告書並臚列國軍籌建遠距精準火力打擊軍備。

華爾街日報5日刊出中華民國國防部長邱國正5日投書華爾街日報表示，雖然台灣軍力不是中國的對手，但正發展不對稱防衛戰略因應，絕不會向中國投降。

邱國正：解放軍發動灰色地帶衝突

邱國正表示，人民解放軍持續在印太地區擴大軍力投放，在東海與南海的軍事活動讓許多國家不安，更在台灣海峽發動「灰色地帶衝突」持續騷擾台灣。

台灣軍事專家蘇紫雲指出，解放軍對台灰色地帶作戰，除軍機持續擾台，也包含認知戰與網路威懾，活動範圍已連動「美日安保條約」的遠東條款，即日本與美國可能協防的區域。

台部隊滾動調修可能涉徵兵

新版國防報告書也提到，因應敵情與建軍需求，台灣軍隊現階段於總員額21.5萬人內，「滾動調修」三軍部隊的類型、編組、數量及官士兵配比；滾動調修可能牽涉徵兵，但台國防部發言人史順文說，不會由國防部主動發起恢復徵兵。

台灣 解放軍 國防部

上一則

美議員「印太之行」訪台 解放軍在台海高調警巡

下一則

拜登政府著手改善供應鏈 疏導港口貨物

延伸閱讀

台防長：和平靠自己爭取 絕不向中國投降

台防長：和平靠自己爭取 絕不向中國投降
「四個月夠嗎？」 被問役期是否延長 邱國正：認真思考

「四個月夠嗎？」 被問役期是否延長 邱國正：認真思考
台國防部長投書WSJ 承認軍力不如中國 但絕不投降

台國防部長投書WSJ 承認軍力不如中國 但絕不投降
美指中2027逼台談判 邱國正:中國不能逼我們做任何事

美指中2027逼台談判 邱國正:中國不能逼我們做任何事

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排