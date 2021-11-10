美中關係契機？拜習下周舉行「線上峰會」

有報導指拜登總統與中國國家主席習近平，13日將以少見的視頻方式，在巴西的APEC峰會上舉行會談。圖為2013年12月中國國家主席習近平在北京人民大會堂接見時任美國副總統的拜登。(路透)

知情人士透露，拜登 總統和中國 國家主席習近平 訂於下周舉行線上峰會，確切日期尚未敲定。

時間點選在六中全會結束後

據彭博新聞社報導，峰會舉行的時間點，就在中共19屆六中全會結束之後；六中全會被認為，將為習近平在明年贏得中國共產黨第三回合領導權舖平道路；各方均深切關注這場拜習線上峰會，能否為改善美中關係提供契機。

這是拜登接任總統以來，首次與習近平進行線上會晤；兩人曾在2月和9月兩次通電話，但至今未曾當面對話。

路透報導，白宮與中國駐美大使館9日皆不願證實，兩國領導人下周是否舉行線上峰會。

有報導指拜登總統與中國國家主席習近平，13日將以少見的視頻方式，在巴西的APEC峰會上舉行會談。(美聯社)

不討論兩領事館是否重新開放

拜習線上峰會將不會討論美國駐成都領事館和中國駐休士頓領事館是否重新開放的問題；這兩個領事館去年7月在華府和北京針鋒相對之際，相繼關閉。

知情人士指出，儘管美中兩國因台灣議題爭執不休，華府對北京不斷擴大核武日益警惕，但這兩大全球經濟體近幾個月來的關係正悄悄改善中。

拜登政府聚焦於與中國進行戰略性競爭，遏制中國是其首要外交政策，但美方也有興趣在北韓核計畫及氣候變遷等領域上，與中國尋求一定的合作。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)和中共中央政治局委員楊潔篪10月6日在瑞士蘇黎世會晤，雙方同意今年拜登和習近平舉行線上峰會。

白宮發言人尚皮耶8日重申，「原則同意在『年底前』舉行一次線上會議，這是我們盡責管理國家之間競爭而持續努力的一環，並沒有要尋求特別具體的成果。」

白宮曾表示，希望美中雙方的談判提升到領導人級別，由兩國元首就雙方關係的維護達成共識，以確保競爭不會演變成衝突；雙方近來較低層級官員的接觸，中方不夠認真參與，美方曾表示失望。

拜登多年來曾多次與習近平會面；在他擔任副總統期間，經常吹噓自己與習近平的交情；拜登就任總統後，今年2月曾公開表示，習近平「骨子裡沒有民主，一絲也沒有」，但即便如此，兩國仍可避免衝突。

習近平已21個月未離開中國

在中國持續採行疫情「清零」政策下，習近平已有21個月沒有離開中國；他也沒有出席日前分別在羅馬及格拉斯哥舉行的20國峰會和氣候會談；拜登與俄羅斯總統普亭曾在半年前，於日內瓦舉行面對面峰會。