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俄、烏2駭客狂網攻美國 涉勒索肉品供應商JBS被起訴

記者胡玉立／綜合報導
兩名網路駭客涉嫌對美攻擊已遭起訴，聯邦調查局局長雷伊在記者會上講話。(美聯社)
兩名網路駭客涉嫌對美攻擊已遭起訴，聯邦調查局局長雷伊在記者會上講話。(美聯社)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)8日宣布，兩名網路駭客因涉嫌犯下一連串對美國的勒索軟體攻擊，遭到起訴；其中一椿發生在7月4日周末的勒索攻擊事件，導致全球最大肉品供應商JBS暫時關閉。財政部同步宣布，對與勒索軟體攻擊相關的虛擬貨幣交易平台Chatex，實施制裁。

加蘭德表示，被起訴的是烏克蘭人瓦辛斯基(Yaroslav Vasinskyi)和俄羅斯人波利亞寧(Yevgeniy Polyanin)，他們被控是REvil勒索軟體幫派成員。官員稱，他們最近在波蘭逮到瓦辛斯基，從波利亞寧那裡追回610萬元贖金。加蘭德指出，「司法部正不遺餘力找出任何以美國為目標的勒索軟體攻擊，並繩之以法。」

司法部長加蘭德8日宣布，兩名網路駭客涉嫌對美攻擊，已遭到起訴。(美聯社)
司法部長加蘭德8日宣布，兩名網路駭客涉嫌對美攻擊，已遭到起訴。(美聯社)

財政部也宣布對兩人及REvil勒索軟體幫派使用的Chatex虛擬貨幣交易平台，實施制裁。

REvil，也稱為Sodinokibi，最近幾個月涉及對全球最大肉類供應商JBS SA進行勒索軟體攻擊，並在7月4日周末透過破壞佛羅里達州資訊科技公司卡塞亞(Kaseya)，讓全球多家企業受害。

28歲俄羅斯人波利亞寧的通緝海報，他被控是REvil勒索軟體幫派成員。（Gett...
28歲俄羅斯人波利亞寧的通緝海報，他被控是REvil勒索軟體幫派成員。（Getty Images）

歐洲執法當局8日宣布，他們在羅馬尼亞逮捕另外兩名涉嫌與REvil有關連的勒索軟體駭客。歐洲執法當局表示，他們致力全球打擊網絡犯罪，自去年2月以來，已逮捕7名涉嫌勒索軟體攻擊駭客，受害者數以千計。被捕駭客姓名均未被公開。這些逮捕行動是名為GoldDust執法調查的一環，該調查涉及美國和其他16個國家，其中第7人10月在歐洲被捕。

歐洲刑警組織(Europol)表示，上周逮捕的2名駭客，被認為與REvil勒索軟體幫派有關，其參與的網路攻擊獲得58萬元贖金。另外，科威特當局也逮捕一名駭客。

逮捕外國駭客對司法部意義重大，因為其中有許多人一直躲在未與美國簽署引渡條約的國家，避免遭美國起訴。

美國最大輸油管線業者「殖民管線」(Colonial Pipeline)5月遭網路攻擊，曾被迫向駭客支付440萬元贖金，但司法部6月成功追回了其中230萬元。

駭客 美國 司法部

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