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全球9大組織電腦系統遭入侵 做案手法「神似中國駭客」

記者顏伶如／綜合報導
九大全球組織遭駭，「密使熊貓」 疑似中國駭客團體。（路透）
九大全球組織遭駭，「密使熊貓」 疑似中國駭客團體。（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，網路安全諮詢公司Palo Alto Networks調查發現，橫跨國防、能源、醫療、科技、教育等領域的九大全球組織，電腦系統都已遭到外國駭客入侵，其中至少一個組織位於美國；Palo Alto Networks研判，某些駭客手段伎倆與使用工具，似乎與中國駭客團體極為相近。

Palo Alto Networks調查發現，光是在美國國內，約有370個使用Zoho伺服器Zoho Manage Engine的組織，就因為資安弱點而遭到駭客鎖定，其中至少一個組織的資安系統已被駭客破解。調查報告中把中國駭客團體取名為「密使熊貓」(Emissary Panda)。

網路資安研究人員在國家安全局(NSA)協助下，揭穿了某些來路不明駭客的持續行動，企圖竊取國防包商及其他機密對象的重要資料。

從川普政府到拜登政府的情報單位一直積極查緝網路間諜行動，希望在釀成重大傷害之前提早一步偵破。報導指出，將網路駭客行動公諸於世的作法，用意在於對其他可能遭到鎖定的企業提出警告，並且斷絕可能遭到駭客利用的漏洞。

報導指出，NSAS及基礎設施安全局(CISA)官員現正全力因應駭客威脅。國家安全局旗下機構對Palo Alto Networks提供了訊息分析協助。

Palo Alto Networks資深主任奧爾森(Ryan Olson)對CNN指出，調查發現，某些組織的密碼已被駭客破解，駭客入侵目的則是企圖對於組織電腦系統取得長期掌控，透過電郵或電腦系統攔截機密資料，直到東窗事發遭到踢出電腦系統為止。

奧爾森說，第一波證實的受駭組織共有九個，接下來可能有更多受害對象出現，駭客行動幕後主使為何，目前仍無法釐清。不過，根據Palo Alto Networks研判，某些駭客的手段伎倆與使用工具，似乎與中國駭客團體極為相近。

調查報告指出，這波駭客攻擊行動是在今年9月中旬展開，一直持續到10月間。

駭客 中國 資安

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