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與中國別苗頭 美國版「一帶一路」明年推旗艦案

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府計畫推出「重建美好未來全球版」，要與中國的「一帶一路」政策互別苗頭。圖為今年9月拜登在科州行銷基建計畫。(美聯社)
拜登政府計畫推出「重建美好未來全球版」，要與中國的「一帶一路」政策互別苗頭。圖為今年9月拜登在科州行銷基建計畫。(美聯社)

一名資深美國官員8日指出，拜登政府計畫推出全球基礎建設資金計畫，其中五項到十項旗艦方案最快將於明年1月宣布，目標是要與中國的「一帶一路」政策互別苗頭。

據彭博新聞報導，這項名稱為「重建美好未來全球版」(Build Back Better World)的拜登政府計畫，旨在抗衡中國為其他國家提供基礎建設經費的手段，內容將有更高標準的勞工規定，將氣候因素納入重點考量，同時對處於弱勢地位的婦女創業家等對象提供援助。計畫名稱來自拜登的競選口號，今年稍早在七大工業國(G7)高峰會議中，已與友邦國家元首協議推出。

官員指出，七大工業國峰會結束之後，包括副國家安全顧問辛赫(Daleep Singh)在內等白宮官員分別走訪南非及其他非洲國家，討問推出「重建美好未來全球版」計畫的可能性，未來幾周還有白宮官員將前往亞洲訪問。

資深政府官員說，官員走訪塞内加爾、迦納、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拿馬等五個國家時，都提出這項全球計畫架構當中可能於未來幾個月便推出的十項方案。官員指出，這些方案清單特別針對規模不大卻受到高度矚目的項目，要在計畫推出初期就讓資金迅速到位。

官員分析，美國希望透過這些項目的推出，展現「重建美好未來全球版」概念確實可行，並讓參與計畫的友邦能夠明確評估資金援助的良好成果。官員指出，白宮也希望透過這項全球計畫協助其他民主國家抗拒北京將在發展中國家基礎建設投注數兆元規模的金援措施。

拜登總統先前表示，希望美國能透過提高民間企業參與、加強透明化、改善貸款平等，為其他國家提供一套可長可久的更佳發展途徑，而不是像中國一樣讓其他國家承擔金額龐大的債務。

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