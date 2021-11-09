布朗醫學院教授退休後逐夢 89歲拿物理學博士

高齡89歲的史坦納完成心願，在長春藤名校布朗大學取得物理學博士學位。（取自布朗大學／Nick Dentamaro攝影）

醫學生涯成功、桃李滿天下的史坦納(Manfred Steiner)心裡始終有個念想，就是要攻讀物理學，如今高齡89歲，他終於完成心願，在長春藤名校布朗大學取得物理學博士學位，也是他的第三個博士頭銜；史坦納博士表示，這個學位他最珍惜，到這年紀終於辦到了。

全國公共廣播電台(NPR)報導，史坦納博士再過幾周就要過90歲生日，他成功通過論文口試之後表示，「我真是高興萬分」。

史坦納成長於維也納，至今講話猶帶奧地利口音；他戲謔指出，自己在布朗大的學生通常形容他講話像個魔鬼終結者(奧地利影星阿諾史瓦辛格主演電影 角色)。

專長醫學及血液學

二次大戰結束時，史坦納才十多歲，當時便深受物理學吸引，只是在家人建議下，他改而追求醫學生涯；但物理學的夢想始終沒有放下；他自述1950年年代初期還在醫學院讀書時，經常偷溜到理學院旁聽，對當時新出現的學域量子物理學最感興趣。

但史坦納表示，自己對本行的醫學下的工夫也很深，由維也納移民到美國 之後，便專心於醫學及血液學，由塔夫茨大學及麻省理工學院畢業，成為布朗大學教授，是大學醫學院血液部門的主任。

史坦納2000年由布朗大學醫學院退休 之後，終於能滿足對物理學的心癢難搔，先在麻省理工修課，但得先修很多物理課程，才能獲准攻讀研究所，於是他轉學到布朗大學，以節省通勤時間。

史坦納進展不快，畢竟他已成為祖父，也愛與家人共度時光，健康也是一大考量，但他的物理學分不斷增加，於是過沒多久，他就想再攻讀個博士學位了。

博士論文超過150頁

雖然快到90歲才圓了物理博士夢，史坦納表示，自己一生大多光陰用在學院教授醫學，他決不後悔，自己也竭盡全力投入醫學及學術研究。

史坦納給年輕人的忠告是假如有夢想，就去追逐，別放棄，到最後真行不通才改行，但得先逐夢踏實。

與史坦納共事的物理學家表示，史坦納最新的成就啟發不小，振奮學界；他的博士論文超過150頁，另表示只要心智還允許，就打算研究下去，不必實驗室，只消有台電腦跟紙筆就能做了。