基建案過關 拜登拿到「川普要不到的成就」

拜登總統呼籲降低處方箋藥價。(美聯社)

拜登 總統推動的基礎設施建設案上周過關，展現出他有意志、能力，能辦到前總統川普 辦不到的事；此外雖然過程紊亂，但他撤走美軍，結束長達20年的阿富汗戰爭；推動國內勞工有薪家事假、降低處方箋藥價，都是川普想要但拿不到的成就。

華盛頓郵報7日報導，拜登指出「基建周」終於落實，政府做到遭延誤太久、華府以前只空談的事情，撥出1兆2000億元，改善運輸、電力等其他基礎建設。

拜登總統與第一夫人周日在德拉瓦州的海濱散步，1.2兆元的基建預算過驚濤駭浪之後過關。（Getty Images）

拜登似乎意有所指，認為他不僅辦到川普沒能做好的事，還透過兩黨合作，落實自己追求的施政風格。在此之前，美國政治落入部落戰爭、幫派圈畫勢力範圍的時代；基建案能獲得參院共和黨 高層如麥康諾的支持，甚至眾院5日深夜票決時，6名民主黨跑票，有13名共和黨眾議員跨黨派支持，拜登實可以為立法成功而自豪。

川普經常把批判他的民主黨人形容為「敵人」，足證他看待政治有如部落戰爭到什麼程度；他要求追隨者效忠，認為民主政治沒必要政策妥協；他任內也追求斥資做基建，但今年夏天參院共和黨人與民主黨磋商，想造福自己故鄉州內的橋梁道路電網，竟被川普罵為「紅皮藍骨」、「徒掛共和黨招牌」。

拜登卻認為，兩黨較不衝突的政治雖然式微，但並未死絕，而且始終宣稱，他要再次推動它；他6日表示，自己知道國家分裂，政治可以淪為「卑鄙」，兩黨都有極端分子，讓合作變得比過去來得困難，但他深信假如兩黨讓民眾曉得，兩黨都投入於強化人民能力，讓他們得以施展，那麼全國都會變得更好。

川普與國會協商時，經常只命共和黨列陣叫戰，黨籍議員亦步亦趨；他的白宮宣布想要推動「基建周」，只因川普又發推特貼文，岔開話題，而致注意力分散，最後淪為笑柄。

基建案於眾院過關後，白宮發言人貝茲(Andrew Bates)在推特發文指出，又扭轉一個由前朝繼承的爛攤子；基建案立法成功，坦白講就是在敲打川普政府的頭。