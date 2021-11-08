我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

基建案過關 拜登拿到「川普要不到的成就」

編譯潘勛／綜合7日電
拜登總統呼籲降低處方箋藥價。(美聯社)
拜登總統呼籲降低處方箋藥價。(美聯社)

拜登總統推動的基礎設施建設案上周過關，展現出他有意志、能力，能辦到前總統川普辦不到的事；此外雖然過程紊亂，但他撤走美軍，結束長達20年的阿富汗戰爭；推動國內勞工有薪家事假、降低處方箋藥價，都是川普想要但拿不到的成就。

華盛頓郵報7日報導，拜登指出「基建周」終於落實，政府做到遭延誤太久、華府以前只空談的事情，撥出1兆2000億元，改善運輸、電力等其他基礎建設。

拜登總統與第一夫人周日在德拉瓦州的海濱散步，1.2兆元的基建預算過驚濤駭浪之後過...
拜登總統與第一夫人周日在德拉瓦州的海濱散步，1.2兆元的基建預算過驚濤駭浪之後過關。（Getty Images）

拜登似乎意有所指，認為他不僅辦到川普沒能做好的事，還透過兩黨合作，落實自己追求的施政風格。在此之前，美國政治落入部落戰爭、幫派圈畫勢力範圍的時代；基建案能獲得參院共和黨高層如麥康諾的支持，甚至眾院5日深夜票決時，6名民主黨跑票，有13名共和黨眾議員跨黨派支持，拜登實可以為立法成功而自豪。

川普經常把批判他的民主黨人形容為「敵人」，足證他看待政治有如部落戰爭到什麼程度；他要求追隨者效忠，認為民主政治沒必要政策妥協；他任內也追求斥資做基建，但今年夏天參院共和黨人與民主黨磋商，想造福自己故鄉州內的橋梁道路電網，竟被川普罵為「紅皮藍骨」、「徒掛共和黨招牌」。

拜登卻認為，兩黨較不衝突的政治雖然式微，但並未死絕，而且始終宣稱，他要再次推動它；他6日表示，自己知道國家分裂，政治可以淪為「卑鄙」，兩黨都有極端分子，讓合作變得比過去來得困難，但他深信假如兩黨讓民眾曉得，兩黨都投入於強化人民能力，讓他們得以施展，那麼全國都會變得更好。

川普與國會協商時，經常只命共和黨列陣叫戰，黨籍議員亦步亦趨；他的白宮宣布想要推動「基建周」，只因川普又發推特貼文，岔開話題，而致注意力分散，最後淪為笑柄。

基建案於眾院過關後，白宮發言人貝茲(Andrew Bates)在推特發文指出，又扭轉一個由前朝繼承的爛攤子；基建案立法成功，坦白講就是在敲打川普政府的頭。

川普 拜登 共和黨

上一則

楊京效應 民主黨眾議員「跳船」潮愈演愈烈

下一則

缺電、疫情…中國10月貿易順差845億 仍創新高

延伸閱讀

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油
衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」

衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」
政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂
拜登女兒日記失竊案 右翼組織「真相工程」被搜查

拜登女兒日記失竊案 右翼組織「真相工程」被搜查

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回