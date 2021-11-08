2030年前新造國產車半數改電動？拜登遭潑冷水

特斯拉是美國最知名的電動車，圖為麻州一處特斯拉經銷商附設的充電站。(美聯社)

斥資1兆2000億元的基礎設施建設案終於過關，拜登 總統用來說嘴，但就基建案能讓全國興建50萬個充電站，達成他在2030年前讓新造國產車半數改為電動的承諾，美聯社認為只怕辦不到，這個說法未免言過其實。

首先，5日深夜通過的基建案，把拜登認為蓋充電站必要的經費砍了一半；法案簽字之後，一個月內資金會流向各州沒錯，但充電站構工，要等各州擬好開支計畫，送運輸部批准，不然無法展開。

美聯社指出，雖說基建案讓國家朝使用電動車 邁進一步，但各車廠早已表示，光憑基建案，無法讓2030年結束前，半數新造車都改為電動。

還在等待拜登簽字的基建案提供75億元的聯邦補助款，用以興建全國汽車 充電網；但比起拜登原先提出的150億元，已經攔腰砍半；專家指出，這筆錢雖是好的開始，但不足以刺激民眾廣用電動車。

美國一些度假村及社區已經與廠商合作，在停車場設立充電站。(美聯社)

國際潔淨運輸協會(ICCT)指出，美國到2030年底若有約36%的新車改為電動，那麼充電站就要240萬間；在2020年充電站只有約21萬6000家；此外新的充電站要設在所需地點、目前直流電快速充電能力等，都不敷實際交通所需。

拜登及能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)都說，汽車廠均承諾到2030年底，50%新造車輛都採電動推進；拜登8月簽署行政命令設定此一目標，但不具約束力。

但各大汽車其實只承諾採電動的新造車輛，占總產量的四到五成之間，還要看聯邦投資多少金額而定。

拜登指基建案過關後，各州接下來兩到三個月就感受到影響，民間及整個電動車相關配套已蓄勢待發。

但美聯社潑冷水說，拜登給的只是大概估計；75億的電動車預算分為五年支出，第一年的50億按聯邦公式直接撥給各州；只是按照法案規定，要等運輸部制定好電動車基礎標準，批准各州繳交的計畫，錢才能動用，這個流程要跑六個月。另25億元是獎勵補助，讓聯邦政府得有處分權，看建造電動車網絡的策略需求而給錢，要設好整個構想撥出第一筆錢，就要耗時一年。