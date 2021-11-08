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「斷鏈」商機 二手貨平台年銷售額將破650億

編譯易起宇／綜合外電
去年美國二手商品的規模已飆上歷史新高，63%受訪者至少曾轉賣過一件二手物品。(Getty Images)
去年美國二手商品的規模已飆上歷史新高，63%受訪者至少曾轉賣過一件二手物品。(Getty Images)

美國大型零售商難以填補貨架之際，The RealReal、Poshmark等線上二手貨平台正迎來巨大商機，美國全年銷售額有望突破650億美元，改寫歷史新高，凸顯全球供應鏈受阻的衝擊。

彭博資訊報導，在會員制二手精品寄賣網站The RealReal或二手服飾行動應用軟體（App）Poshmark上販售的商品，都是已經被生產出來的商品，且被放在衣櫥裡，這避免了塞港、貨運等問題，更重要的是，這些二手貨平台可馬上出貨。

線上二手高檔貨平台ThredUp總裁瑪利諾表示：「許多零售商都正為供應鏈斷鏈發愁，出現庫存少、價格高漲等狀況。相較下，我們的商品100%都有貨，隨時準備出貨，且新商品源源不絕。」

消費者正面臨嚴正警告，要他們提早完成年終購物旺季採購，尤其是網購。全球供應鏈瓶頸正對電商產業帶來新挑戰，缺貨問題日益令人憂心。許多企業暗示，供應緊俏將持續至年底，在消費需求升高之際，二手貨零售商將因此迎來商機。

追蹤電商數據的Adobe公司預期，今年年底購物旺季的線上支出將衝上2070億美元，改寫歷史新高，且二手貨平台正有望受惠。

二手貨電商網站Mercari的調查顯示，今年美國線上二手零售市場的規模將突破650億美元，寫下歷來新高，且四分之三受訪者說，在年底採購季可能至少會買一件二手商品。Mercari的數據顯示，去年美國二手商品的規模已飆上歷史新高，且63%受訪者至少曾轉賣過一件二手物品。

美國 供應鏈 零售商

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