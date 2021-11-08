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短期內打通供應鏈？僅20%大企業樂觀

編譯洪毅／綜合7日電
疫情衝擊下，全球供應鏈被打亂，圖為一艘貨櫃輪停靠加州長灘港碼頭。(美聯社)
疫情衝擊下，全球供應鏈被打亂，圖為一艘貨櫃輪停靠加州長灘港碼頭。(美聯社)

新冠肺炎疫情造成的經濟成長率崩跌，史無前例的大規模失業看似已成過去，但疫情衝擊的餘波依然蕩漾：雖然經濟反彈，消費蓬勃，企業大開職缺，但是供應鏈危機，通膨等問題，讓情勢如履薄冰，宏觀調控若有出錯，經濟就有向下墜落的風險。

「華爾街日報」報導，在大規模紓困支持下，一度墜入深淵的消費迅速反彈，目前的消費支出比疫情前多6%，但這種趨勢也惡化原先已因疫情而被擾亂的供應鏈，也讓9月的通膨幅度達到5.4%，為13年新高。

供應鏈危機已對歐洲經濟造成影響，9月汽車銷售較去年同期重摔25%，為1995年以來最糟的9月；在中國，更因為原物料大漲、限電、中共打壓等，讓大和證券示警，中國將看到「過去10年未見，規模最大、持續時間最長」的經濟疲軟。

在美國，惠譽(Fitch Ratings)的數字顯示，今年第二季港口的貨櫃量比2019年時多近20%；牛津經濟研究院(Oxford Economics)10月的調查顯示，只有20%的大型企業認為供應鏈危機最糟的時候已經過去，三分之一認為會持續到明年底或之後。

疫情衝擊下，全球供應鏈被打亂，圖為大批貨櫃輪停靠加州長灘港外海等候進港。(美聯社...
疫情衝擊下，全球供應鏈被打亂，圖為大批貨櫃輪停靠加州長灘港外海等候進港。(美聯社)

包括美國在內，現在多國央行的首要難題就是，如何在抑制通膨的情況下，又不會削弱經濟成長；此外，「經濟成長」本身還要有序過渡到不再是來自政府紓困的支撐，經濟才能算是真正的回到疫情前的正常狀態。

總之，當前的經濟復甦雖然強勁，但是並不穩定，稍有出錯就可能逆轉情勢，若央行升息過慢，可能會讓通膨惡化；若升息過快，可能會扼殺經濟成長。

凱投宏觀(Capital Economics)經濟學者希拉林(Neil Shearing)表示，處理此問題「很困難」，政府需要知道那些問題是暫時性的，哪些是永久性的；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)3日也說，前景預測「非常、非常困難」，政策制定「很不容易」。

也因為前景預測及宏觀調控困難，各國央行有時會做出互有矛盾且出乎意料的決定，例如英國央行4日決定不升息，撼動當地債券市場，而捷克央行卻在同日將基準利率從1.5%升息五碼至2.75%，同樣跌破市場眼鏡。

疫情 央行 供應鏈

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