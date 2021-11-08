油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

美國目前油價比去年同期上漲30%以上。圖為油罐車司機在猶他州鹽湖城市的馬拉松煉油廠，裝載汽油。(Getty Images)

油價 大漲，目前汽油每加侖漲到平均3.42元；能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)7日表示，「不希望」看到油價突破4元，然而，拜登 總統能做的其實不多，釋出戰備儲油是一種可能性；格蘭霍姆同時指出，天然氣價格也受到衝擊，民眾今年冬季恐怕要支付更貴的暖氣成本。

格蘭霍姆在「有線電視新聞網」(CNN)談話節目「美國國情」(State of the Union)上，談及美國汽車協會(AAA)預測，原油價格到明年夏季前還會再漲50%時，主持人戴娜‧巴許(Dana Bash)提問：「美國汽油均價是否很快就會漲到每加侖4元？」

能源部長格蘭霍姆7日受訪時表示，拜登總統可能會動用戰備儲油，解決汽油漲價挑戰。(美聯社)

OPEC不增產 拜登莫可奈何

格蘭霍姆回答說：「我們當然不希望看到這件事」；格蘭霍姆還說，拜登十分關注此事，但是與歷任總統一樣，都因為實際上對控制油價莫可奈何而感到挫折，這是個「全球市場」，而且「很不幸的」，價格受到石油 輸出國組織(OPEC)控制。

OPEC成員國約貢獻全球50%的石油生產；拜登日前呼籲OPEC「大幅」增產以壓低油價，但是以沙烏地阿拉伯為首的國家只願意「適度」增產，因為首重「市場穩定」。

今年10月之後，布蘭特原油(Brent Oil)每桶升破80元；格蘭霍姆表示，石油及天然氣價格還同時受到供應鏈危機影響而上漲，因此今年冬天得為比去年「更貴的暖氣」做準備。

天然氣價上揚 家庭恐多支出746元

能源資訊署(EIA)預測，接下來的冬天的天然氣價格，將是2005年至2006年間的冬天以來新高，每個家庭可能平均要多支出746元以獲得暖氣供應，比上一次冬天多30%；不過格蘭霍姆說，美國的情勢與歐洲相比其實算比較好的。

對於是否動用戰備儲油緩解局勢，格蘭霍姆表示，這確實是拜登「可以採取的行動之一」，而且「絕對有在考慮中」。

釋出戰備儲油通常是為了因應石油供給出現障礙，例如去年9月颶風艾妲(Ida)侵襲墨西哥灣時；但是此舉通常不會讓加油站的油價出現顯著波動。

雖然格蘭霍姆說，拜登對油市莫可奈何，但是也有「短期及長期併用」的計畫，例如供應鏈危機及油價上漲，也凸顯出投資及轉換到清潔能源的必要性，以擺脫對石化燃料的依賴。