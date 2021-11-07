路透推演大陸攻台／台方：擬應對措施 演訓強化戰力

台北國防部 6日表示，台北軍方尊重媒體提出的想定狀況，針對北京各種犯台可能行動與企圖，國軍已研擬相關應處措施，並擬定作戰計畫，透過演訓時機驗證、修調，以強化戰力，應對各種可能威脅，維護國家整體安全。

國民黨 主席朱立倫表示，兩岸的和平比一切都重要，為了下一代幸福，絕對不願意看到兩岸有任何兵戎相見，國民黨會用盡一切努力，用和平來保護台灣 、用和平護台，而不是民進黨的抗中保台。

對於兩岸情勢緊張，前總統馬英九表示，要備戰也要謀和，希望兩岸以和平方式解決紛爭。

國民黨立委溫玉霞說，台灣目前是西太平洋戰略緊張的最前線，但美、日、歐在面對這一場衝突時，著眼的都是自己的利益，甚至可能以犧牲台灣利益換取。兩岸都很清楚，大陸可能選擇不打，要打就是直攻台灣；台灣唯一可以依靠的，只有自己。所以國防部長邱國正才會說「自己的國家自己救」。

溫玉霞表示，戰爭是台灣不可承受的悲劇，雖然蔡政府都表達應戰不求戰的態度，但有無避戰的策略和智慧？尤其保衛台灣安全，更不是靠嘴巴反嗆，希望高層在高喊「抗中保台」，激化兩岸對立時，也要思考尋求兩岸和平解決的方案在哪裡？

民進黨立委劉世芳說，全球的狀況不是只有軍事國防，還有外交斡旋、經濟議題等，這時候拋出這樣的報導，或許是因為蔡英文總統前陣子接受外媒專訪時證實有美軍在台灣，讓大陸面子掛不住，這也可能是認知作戰，要警告想介入台海衝突的國際勢力，不過拋出的設定都是傳統作戰，其實現在還有網路認知作戰。