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政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

路透推演大陸攻台／學者：犯台代價大 兩岸首重降溫

記者徐偉真、呂佳蓉／台北報導

路透5日報導軍事戰略學者設想六種解放軍侵台的可能情境。台灣學者認為，解放軍犯台將付出巨大成本和代價，絕對訴求速戰速決，路透的設想和解放軍手段背道而馳。大陸學者多表示，中共總書記習近平最近一次的對台講話仍強調「和平統一」，現應著重在兩岸緊張氣氛要降溫。

台北國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，對大陸而言，武力犯台作戰一經發動，務必要占領全台灣，才不會讓「分裂勢力」有死灰復燃機會；手段上會追求速戰速決，期望最短時間內瓦解台灣軍隊有組織抵抗，盡可能減少美軍干預可能性。揭仲認為，北京若決定動武，會盡可能集中力量直接攻擊台灣本島。

台北國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，路透的兵推雖不嚴謹，但基本架構都有，有可參考之處，六種劇本大概有24個回合，也算是有代表性。

蘇紫雲說，六個想定中，台灣都沒有投降，民眾支持政府持續抵抗，大陸的部分是設定國家領導人習近平持續連任，第六個想定較特別，攻擊台灣風險高，所以攻擊台灣和外島用飛彈，封鎖曠日持久，會讓更多國際勢力介入，不如直接攻擊台灣；在六個想定中都有提到美日澳堅定支持台灣，不惜出兵協防，但六個想定都沒有特定結果，讓讀者自己思索。

上海東亞研究所助理所長包承柯受訪時說，兩岸關係緊張、對峙的情勢雖在升高，但習近平最近一次對台講話仍是堅持和平統一，大陸對台政策具有延續性，不會輕易以戰爭方式處理兩岸情勢。不過，戰爭並非無可能，主要是出現在法理台獨到某一階段，北京會採取嚴厲措施。

廈門大學台灣研究院教授、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深也表示，從習近平在紀念辛亥革命100周年的講話，可觀察到大陸官方仍以和平方式解決台灣問題，推動兩岸和平發展為主。目前兩岸兵凶戰危，主因在於美國介入台海以及民進黨當局對局勢的誤判。

台灣 習近平 解放軍

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