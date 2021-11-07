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政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

路透6套劇本 推演大陸攻台 最糟恐致東亞大戰

編譯李京倫／綜合報導

路透官網5日刊出題為「攻台日：侵台戰爭」(T-DAY: The Battle for Taiwan)特別報導，指出中國武力奪取台灣的六種可能情境，包括侵略金馬、封鎖台灣和全面入侵，最糟後果是東亞發生大戰。

中國外交部和日本防衛省都表示，不回應「假設性」報導；美國國防部表示，不回應報導中提及的「特定行動、戰事和訓練」。

路透訪問將近12名軍事戰略專家和15名現、前任台灣、美國、澳洲和日本軍官，並引用美國、大陸和台灣的軍事及專業期刊與官方文獻，列出衝突可能情境。

路透強調，這些情境本質上都是推測，不是在預測即將發生的事。萬一衝突發生，情勢未必會按推測軌跡發展；敵對行動甚至可能根本不會爆發。但隨著緊張局勢加劇，偶發事故或誤判隨時可能成為衝突的催化劑。

從今年4月「經濟學人」雜誌封面故事稱台灣是「世界上最危險的地區」後，台海情勢持續引起外媒廣泛注意。

路透指出，解放軍正對台灣發起所謂「灰色地帶戰術」(gray-zone warfare)，包括幾乎每天的脅迫性軍事演練、巡邏和監控等活動，只是不到武裝衝突的地步，目的是要讓台灣筋疲力盡，消耗台灣軍力及拖垮經濟，進而拿下台灣。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，解放軍在台海進行組織實戰化演練，是維護國家主權採取的必要行動，「是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應」。

戰略學者說，灰色地帶戰術可能粉碎台灣的抵抗，但也可能失敗，甚至適得其反讓台灣更堅定決心。大陸、台灣、美國、日本和澳洲的戰略專家積極設想各種情境，模擬北京會如何攻台，台灣、美國及其盟友又會如何阻止。

文章分析，中國國家主席習近平的選擇包括：奪取台灣離島、封鎖或全面入侵。一些台灣軍事專家說，北京下一步可能攻下東沙群島。任何行動都可能失控，導致美中為台開戰。

成功併台將使北京在亞洲具有戰略主宰地位，破壞日、韓的安全，北京也能從台灣向西太平洋投射力量。但北京也有保持謹慎的動機：若美國及盟邦介入，可能使數十年未曾真正打過仗的解放軍蒙受重大損失，併台失敗更會削弱中共的權力。

對日本來說，阻止貿易路線上出現中國的立足點至關重要。北京併台後，解放軍可從台灣威脅日本南部島嶼，並完全控制日本進出口的海上動線。日本高層官員如今都公開承認，東京必須協助美國保衛台灣。

對美國與盟國來說，大陸拿下台灣將是毀滅性打擊，美國將瞬間失去亞洲霸主地位。若美國不願或無法保衛台灣，包含日、韓、澳洲在內的亞太盟友將更易受中國脅迫，屆時有些恐倒向北京，有些可能尋求核武強化自身安全。

台灣 美國 北京

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