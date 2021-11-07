不要求學位、經驗、背景… 勞工緊缺 企業放寬招聘資格

美國勞動參與率難振，勞動力市場供不應求。圖為佛州邁阿密灘一家連鎖餐廳貼出招聘告示。(Getty Images)

美國 勞動參與率難振，勞動力市場供不應求；「華爾街日報」報導，一些企業開始扭轉2008年金融風暴 以來的趨勢，下調職位招聘資格，例如減少或取消工作 經驗，或是將大學文憑的要求降至高中文憑就能投履歷，甚至對於那些有不堪紀錄的民眾而言，現在可能也是投入職場、重啟人生的機會。

許多企業招聘困難，零售及快餐業者甚至反映，要留住一名員工90天都很困難，讓雇主逆轉2008年金融風暴後上調招聘資格的趨勢。市場分析商EMSI Burning Glass與世界大型企業聯合會(Conference Board)調查發現，2019年1月，42%的保險銷售代理商的招聘廣告需大學學歷，但是到今年9月，比率降至26%。

藥妝店連鎖CVS Health也取消低階職位的高中學歷要求，需大學學歷的職缺也不再要求看成績單；UPS、擁有Olive Garden等餐飲連鎖品牌的達登(Darden)都在簡化面試程序，以快速把人「攫」進來，避免他們跳槽，廢棄物管理公司(Waste Management)的卡車司機招聘從面試到錄取，甚至從過去的一小時減至三分鐘。

比較特殊的是來自北卡羅萊納州的泰伯倫(Joshua Taybron)；泰伯倫在2019年遭到檢方指控謀殺一名男子，雖然檢方後來撤銷指控，但是泰伯倫認為，他的工作前景基本上是毀了；泰伯倫去年看到美體小舖(The Body Shop)的招聘廣告，結果在缺少工作經驗及高中文憑的情況下被錄取，從事貨物配送的非正職工作。

泰伯倫的非正職工作很快便因出勤率不佳而被解雇，但是幾個月前時，泰伯倫前任主管居然致電他，詢問他能否重回職場，在泰伯倫承諾將會更加努力後，他得到一份時薪16元的工作。

泰伯倫的機會受益美體小舖2019年起在北卡試行計畫，聘用員工時完全不考慮學歷及過往紀錄等；美體小舖主管表示，曾有同仁擔憂不看紀錄會增加錄取的員工偷竊或鬥毆情事等，但是此事並未發生。

勞工部的數據顯示，10月僅擁有高中學歷者失業率從前月的5.8%降至5.4%，大學學歷者的失業率從2.5%降至2.4%；美國商會基金會教育及勞動力中心副總蒂什科(Jason Tyszko)也表示，過去受到雇主忽視的人，現在都有了一線希望。