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時薪工深夜、假日不上工 商家被迫轉念：取悅員工更重要

編譯陳韻涵／綜合4日電
佛州一家溫蒂漢堡店正在徵人，但時薪工人已如白領階層般，拒絕在周末、半夜及節日出勤。（Getty Images）
佛州一家溫蒂漢堡店正在徵人，但時薪工人已如白領階層般，拒絕在周末、半夜及節日出勤。（Getty Images）

在目前火熱的就業市場中，時薪工人具備宛如白領階層般的彈性，拒絕在周末、半夜及節日出勤。

「人造聖誕樹」大廠Balsam Hill位於達拉斯的經銷店9月1日重啟營業，但新雇的五名員工中，有四人因為不願周末上班便不幹了；該公司馬上再聘九人，這次將時薪調高至18元，同時改變策略，更注重員工想上班的時段。

該公司資深行銷策士古爾德(Kendra Gould)說：「員工想什麼時候上班，就什麼時候上班，現在取悅員工比滿足公司的需求更重要。」

各大企業面臨類似的時薪工人問題，這類員工往往沒有既定的工作時段限制；但因職缺過剩，員工可以更挑剔。

「人造聖誕樹」大廠Balsam Hill達拉斯門市，才新雇五名員工，就有四人因不...
「人造聖誕樹」大廠Balsam Hill達拉斯門市，才新雇五名員工，就有四人因不願周末上班而離職。（美聯社）

該公司的其中一名新員工是62歲的海尼斯(Rickey Haynes)，他是當地教堂牧師，7月退休後仍在社區教堂服務。

他在零售店打工，但不想在周日上班，因為那是他傳道的日子；海尼斯表示，Balsam Hill正在安排他的班表，「如果他們可以配合，那我就去上班。」

人力集團(ManpowerGroup)近期研究顯示，全球近40%的求職者表示，彈性工時是前三大考慮要務。

這種思維轉變已反映在求職網站上，線上零工媒合平台SnagAJob.com表示，「彈性」(flexibility)一詞目前占平台上700萬個職缺的約11%，同比年初只有8%，但餐廳大夜班的職缺也比今年1月大幅增加。

媒合當地專業時薪員工與雇主的Instawork則表示，周末找得到員工的雇主人數，從1月到8月銳減。

這番職場挑戰讓企業難以在聖誕假期找到足夠員工，目標(Target)零售店表示，會給在假期、周末、平安夜和聖誕節隔天加班的員工每小時加薪兩元。

Instawork共同創辦人與執行長梅加尼(Sumir Meghani)表示，這並未解決根本的問題。

梅加尼說：「這攸關彈性，員工現在可以說我不想在什麼日子上班，或是因為擔心感染新冠病毒而不工作。」

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