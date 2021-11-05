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華裔教授盛宗亮 課堂播白人扮黑人電影 密大不懲處

特派員黃惠玲／綜合報導
華裔音樂家盛宗亮。(Getty Images)
華裔音樂家盛宗亮。(Getty Images)

密西根大學3日針對該校音樂系教授盛宗亮(Bright Sheng)事件發表聲明指出，盛宗亮於課堂中播放「白人演員塗黑臉」的影片，雖具冒犯性，但藉著戲劇、電影美國史及其他背景的此類內容，來說明複雜問題及強化學生的理解力，是很好的教育機會；密大澄清，盛宗亮沒有因此事件受到任何懲處(sanctions)，本學期及新的冬季學期，他都會繼續在「音樂、戲劇與舞蹈學院(SMTD)」教授課程。

盛宗亮是於9月10日在大學部作曲專題討論課上，播放了1965年改編自莎士比亞經典劇作的電影「奧賽羅」(Othello)，該影片由白人影星、奧斯卡影帝勞倫斯奧立佛(Laurence Olivier)將臉塗黑以飾演劇中非裔的摩爾國王(Moorish King)，旨在向學生展示名作曲家威爾第(Giuseppe Verdi)是如何將戲劇改編成歌劇，卻引發學生極大反彈，抗議電影中將文化背景去脈絡化、且片頭也沒有警語。

事件發生後，盛宗亮曾兩次公開道歉，但仍難平息部分師生的不滿。該案後轉送交密大平等、民權及Title IX教育法修正案第九條進行審查；不過，密大已於10月21日撤銷對此案的調查。

多達700名教授與60名學生近日發起「為盛宗亮陳情行動」，要求密大繼續讓盛宗亮教授大學部的作曲專題討論課，且校方應該對此事件向盛宗亮道歉。

校方3日因此發出最新聲明表示，盛宗亮是「伯恩斯坦 (Leonard Bernstein)傑出作曲教授」，是音樂、戲劇與舞蹈學院(SMTD)與密大備受重視的一員，本學期他會繼續在音樂學院教授作曲課，也將在冬季學期教授常規課程，他並沒有受到任何懲處。

校方表示，盛宗亮所教授、涉及播放爭議影片的大學部專題討論課(Undergraduate Seminar)，目前由另一位教師暫代，這是經過與盛宗亮討論，並聽取作曲系學生和教職員意見後而做出的因應，並非該校音樂學院單方面的決定。

密大指出，該校強烈支持言論自由和學術自由，同時也致力為所有學生建立包容和支持的學習環境。對此，SMTD還將舉辦一系列的對話，幫助師生深入了解這一特定事件中涉及的不同觀點，盛宗亮教授也很樂意有機會與學生會面探討。

密大教務長兼學術事務執行副總裁柯林斯(Susan M. Collins)說，很感謝SMTD院長吉爾院長(David Gier)與盛宗亮教授齊心參與解決此棘手問題，他也肯定學生和教職員表達觀點。 

密大公平與包容(Equity & Inclusion)副教務長瑟勒斯(Robert M. Sellers)指出，打造更多元、公平和包容的社區，並不意味著要對學術自由詛咒。

密西根大學校長施立索(Mark Schlissel)說，不同觀點的探討對高等教育至關重要，真誠及互相尊重的討論想法，即使是那些讓人們感到不舒服的觀點，有助於學習和成長。

來自中國的盛宗亮，1955年出生，曾經歷文革時代，在毛澤東「破四舊」口號下，盛宗亮無法再持續表演音樂，他的鋼琴更因此遭紅衛兵砸毀；盛宗亮比喻這段日子是「中國史上最黑暗時期」，也讓他自幼身心受創、只能活在恐懼中；直到1982年移民美國，1995年開始在密西根大學任教。

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