喬州非裔男遭槍殺案 12陪審員「白人多達11位」

喬州非裔男子艾伯里遭白人父子槍殺一案，陪審團12名成員中多達11名白人，恐引發種族顧慮。圖為案發時的影片。（美聯社）

喬治亞州非裔 男子艾伯里(Ahmaud Arbery)去年遭白人父子槍殺一案，已完成陪審團遴選，將進行審判；但陪審團12名成員中，有多達11名白人，恐怕引發種族顧慮。

25歲的艾伯里遭殺害，葛瑞格里‧馬麥可(Gregory McMichael)、崔維斯‧馬麥可(Travis McMichael)以及鄰居布萊恩(William Bryan)於影片在網路上曝光後，超過兩個月才被起訴，已經遭抨擊；陪審團成員經過兩個多禮拜的遴選過程終於出爐，但11名白人，僅有一名非裔的組合，讓艾伯里的親屬和支持者感到不安。

未參與本案的刑事律師佩特(Page Pate)就表示：「很明顯種族將成為案件的焦點，甚至在陪審團審議的過程中扮演重要角色。」

高等法院法官華斯利(Timothy Walmsley)計畫5日讓陪審團成員宣誓，聽取雙方律師聲明；屆時陪審團總共將有15人，包括12名成員以及三名替補；不過法官並未對外公布三名替補成員的族裔。

法官表示他和檢察官 都同意，在陪審團中排除非裔是「刻意歧視」；他也表示，只要律師提出非種族相關的理由 排除成員，喬治亞州法限制法官無權干涉人選。

法官表示陪審團最初有48名候選成員，其中包含12名非裔；檢察官先刪去12人，律師再刪去24人，形成最終12人名單；但若提出特別理由，能有一人不必被刪除。最高法院曾指出，純粹以種族因素將特定人士排除在陪審團之外，即構成違憲。

艾伯里的父親馬可士‧艾伯里(Marcus Arbery Sr.)透過聲明表示：「非裔陪審團成員刻意被排除在外，導致比例不對等，讓人感到無比憤怒。」

佩特也指出，非裔陪審團成員在遴選過程中，通常遭受律師較嚴格的檢視。她坦言：「要進入陪審團，非裔的確比白人困難。」

但律師表示，由於許多人相信本案帶有種族因素，部分遴選成員甚至與艾伯里一家有親戚關係或認識，因此才將多名非裔成員排除在外。