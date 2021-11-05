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機上鬧事、毆打空服員 「最惡劣」37人黑名單交FBI

編譯林梅婕／綜合4日電
聯邦航空管理局針對227名違規乘客採取法律行動，其中37名「最惡劣」乘客已交FBI刑事審核。（美聯社）
聯邦航空管理局針對227名違規乘客採取法律行動，其中37名「最惡劣」乘客已交FBI刑事審核。（美聯社）

新冠肺炎防疫期間，航空公司有一些規定和限制，乘客在搭機途中常因不願遵守規定與空服員發生衝突；美國廣播公司(ABC News)報導，聯邦航空管理局(FAA)發言人4日表示，至今已針對227名違規乘客採取法律行動，並將其中37名行徑「最惡劣」的人送交聯邦調查局(FBI)，情節嚴重者恐面臨刑事責任。

儘管FAA多次警告，干擾機組人員最高可處3萬7000元罰金，但過去一年來影響飛安的衝突仍不斷發生；聯邦司法部代表於今年8月和FAA會晤協商，旨在「發展一套更有效率的方法，對犯行最嚴重的違規乘客提起可行的刑事罪名。」

根據司法部與FAA聯合聲明指出：「FAA將定期把可能訴諸刑事起訴的案件提交給FBI，再由外勤單位進行調查。」

日前一名20歲男子布萊恩‧許(Brian Hsu，音譯)搭乘美國航空(American Airlines)的途中因無端毆打一名女性空服員，1日被司法部指控干預及騷擾機組人員，恐面臨20年的刑事責任。

據稱，事發當天許是頭等艙的乘客，調查人員向媒體表示，該名受害空服員不小心撞到許，便向他道歉；沒想到事後許卻走到廚房，朝空服員兩次揮拳，還把空服員的鼻子打斷。

美國航空總裁帕克(Doug Parker)稱許的犯行堪稱該公司遇過最惡劣的違規行為，對此他也親自錄下一段影片上傳至社群媒體，以嚴正的口吻表示：「這樣的行為從未停止，最好的嚇阻方式是向他們提起刑事訴訟。」

自今年以來，FAA已接獲超過5000起乘客違規案件，包括喝醉酒的乘客對空服員的各種肢體攻擊、推倒、言語辱罵，又或是到處踢椅子、朝他們丟垃圾、甚至蓄意弄髒廁所。

過去數月以來，航空業遊說團體和工會不斷向司法部求援；國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)更在今年5月鄭重聲明，將不會容忍任何危及飛安的行為。

布萊恩‧許涉嫌在一架從紐約飛往加州的航班上，毆打空服員。(取自ABC7截圖)
布萊恩‧許涉嫌在一架從紐約飛往加州的航班上，毆打空服員。(取自ABC7截圖)

司法部 美國 社群媒體

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