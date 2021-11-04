兒童疫苗開打 全美各地預約滿檔 公衛專家鬆口氣

兒童新冠疫苗開打，加州聖荷西一處教堂的接種站裡，媒體捕捉歷史性的一刻。（Getty Images）

聯邦政府批准5至11歲兒童接種新冠疫苗 後，許多家長積極為自家孩童預約接種，各大提供接種服務的機構更是預約滿檔，也讓公衛官員大鬆一口氣；不過要趕在假期來臨前替2800萬名符合資格的兒童接種疫苗，醫護人員恐怕又得披星戴月地工作。

德州兒童醫院(Texas Children's Hospital)3日一早就接種3萬5000劑的新冠疫苗，首位接種的是年僅五歲、患有白血病的鮑爾斯(Paxton Bowers)，以及他九歲的哥哥派崔克(Patrick)。

儘管民調顯示，全美約三分之一的小學兒童家長們還是不願讓孩子接種疫苗，但也有數百萬名家長希望盡快讓孩子接種，公衛官員們更不希望面臨和去年冬天一樣、因聚集室內的活動而引發確診爆量的情況。

全國連鎖藥局 Walgreens和CVS預約系統也都湧入數百萬人，加州 橘郡(Orange County)兒科醫生波爾(Eric Ball)則是處之泰然地說：「看樣子這個周六我得待在辦公室，給這些小孩們打疫苗了。」

除了分發1500萬劑疫苗給全國符合注射資格的兒童外，拜登政府還徵召多達2萬名兒科和家庭醫師、藥局協助進行接種；其中約500萬劑是透過聯邦計畫配發給藥局，剩下1000萬劑則是交給地方政府分配。

加州符合資格的兒童約350萬人，占該州近十分之一的人口，當地醫師形容接種疫苗的盛況有如名人見面會，沙加緬度區的民主黨州參議員、同時也是兒科醫師的潘君達(Richard Pan)打趣地形容：「就跟新iPhone手機開賣一樣，剛開始幾周將持續有大量兒童疫苗接種的需求。」

紐約市預計4日展開兒童疫苗接種，市長白思豪(Bill de Blasio)也宣布，下周一開始，所有符合接種年齡的學校將開放每周至少一天在校園內為學生接種疫苗。

馬里蘭州安奧蘭多郡(Anne Arundel)則是將原本青少年疫苗接種計畫擴大，納入至少20所小學；緬因州公衛當局主管夏阿(Nirav D. Shah)也要求各學區盡快透過醫療機構或消防單位為學生提供疫苗，他說：「沒有人能逃過」。