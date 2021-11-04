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新冠疫情進入尾聲？ 估明年轉為「地區性疾病」

編譯柯立偉／綜合3日電

新冠肺炎疫情自2019年年底爆發以來，至今已將近兩年，期間經歷Alpha與Delta兩大變種病毒的廣泛傳播，造成全球約500萬人死亡；不過，世界衛生組織(WHO)科學家表示，隨著疫苗覆蓋率增加，各地Delta疫情明顯趨緩，如果沒有出現新的變種病毒，預計明年底新冠病毒將轉變為「地區性疾病」。

專家表示，美國、英國、葡萄牙、印度等地區由於此前疫情嚴重，許多人擁有自然免疫力，再加上這些地區的高接種率，有望可在明年成為第一波擺脫新冠大流行的國家；而新加坡、中國等亞洲國家由於嚴格封鎖措施，民眾自然免疫力較低，因此接種率雖高，但在開放之初或許還是會經歷一段陣痛期。

不過，新冠病毒帶來的威脅不會立刻消失，短期內最可能的發展就是像麻疹一樣，原則上不會大規模傳染，但在疫苗接種率低的人群間還是會傳播；哈佛大學陳曾熙公衛學院(T.H. Chan School of Public Health)流行病學家利普西奇 (Marc Lipsitch)說：「每個地方的疫情過渡或許會有不同，這與疫苗分配狀況有關。」

因此WHO強調，控制疫情的最佳方式仍是疫苗；傳染病專家瑪麗亞．范科霍夫(Maria Van Kerkhove)說：「我們希望可以在明年底前讓全球的疫苗覆蓋率突破七成，屆時的生活型態將會與現在非常不同；不過現在還不是完全解禁的時候，看到這麼多國家提前解封讓我隱隱有些擔心。」

多數公衛專家對美國的疫情發展前景態度樂觀；華盛頓大學學者穆瑞(Chris Murray)說：「今年入冬後疫情也不會有顯著變化，且預計明年4月開始病毒就會開始弱化」；前FDA局長高特里布(Scott Gottlieb)也說：「美國的新冠大流行正朝向地區性發展，威脅不會消失，但最緊急的情況已過。」

疫情 疫苗 美國

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