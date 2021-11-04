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「我想擁抱朋友」 終於輪到了…兒童疫苗開打

編譯陳韻涵／綜合3日電
圖為密西根州一位七歲女童接種疫苗後，開心地展示她得到的小貼紙。（Getty Images）
圖為密西根州一位七歲女童接種疫苗後，開心地展示她得到的小貼紙。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)在建議5至11歲兒童接種輝瑞(Pfizer)新冠疫苗後，各地紛紛啟動接種；康乃狄克州哈特佛(Hartford)醫院2日晚率先為七名兒童打疫苗，加州3日起接種，紐約4日展開，打完疫苗的兒童期盼擁抱玩伴、參加生日派對和枕頭大戰等； CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，曾染疫者仍需打疫苗，以獲得完善保護力。

拜登總統3日表示，全美約有2萬處供兒童接種新冠疫苗，下周會有足夠的疫苗配送到各接種站；白宮表示，全國約有2800萬名兒童符合疫苗接種資格。

華盛頓州五歲華裔女童Vivienne Wong坐在媽媽身上接種疫苗。（Getty...
華盛頓州五歲華裔女童Vivienne Wong坐在媽媽身上接種疫苗。（Getty Images）

CDC在2日建議5至11歲兒童接種新冠疫苗，清除兒童打疫苗的最後一道障礙；目前全國已有78.3%的12歲以上國民至少打一劑疫苗，如今終於輪到5歲至11歲的兒童接種。

康州哈特佛醫院2日晚在CDC宣布兒童可接種疫苗後三分鐘，率先幫七名兒童接種疫苗，翌日再為三名兒童打針，部分兒童接種疫苗時緊閉雙眼，也有人勇敢無懼，另有許多等待打疫苗的兒童在旁鼓舞打氣。

喬治亞州狄卡特市(Decatur)10歲女童麥肯齊‧奧爾森(Mackenzie Olson)在兒童醫院打完疫苗後說：「這段期間我有見到朋友，但並非以我想要的方式，我想抱他們，跟大家玩遊戲和枕頭大戰。」

輝瑞兒童疫苗的劑量是成人疫苗的三分之一，利用小針頭施打，第一劑打完三周後要再打第二劑，待兩周後發揮效果才具備完整保護力；這表示在感恩節前打完疫苗的兒童，至聖誕節已受到完善保護。

加州3日開始為兒童打新冠疫苗，11歲的維斯特(Raghab Vist)在聖荷西打完疫苗後興奮說：「太棒了！我真的等了好久。」

圖為俄亥俄州11歲的Jackson Stukus接種疫苗。（美聯社）
圖為俄亥俄州11歲的Jackson Stukus接種疫苗。（美聯社）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)宣布，紐約市4日起為5歲到11歲兒童接種疫苗，公立學校將於下周開始為該年齡層兒童接種疫苗。

公衛官員與小兒科醫師表示，兒童染疫症狀比成人輕微，但也有少數住院和病歿個案。

CDC表示，疫情爆發以來，5歲到11歲兒童超過190萬人染疫、8300人住院、至少94人病歿；聯邦專家預估，全國約40%的5歲到11歲兒童曾染疫。

疫苗 紐約市 CDC

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