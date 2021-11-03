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雅虎停止中國產品服務 經營22年難敵在地企業

記者呂佳蓉／綜合報導
11月1日起，用戶無法從中國大陸使用Yahoo的產品與服務，但不影響Yahoo在全球其他地方的產品及服務。（美聯社）
11月1日起，用戶無法從中國大陸使用Yahoo的產品與服務，但不影響Yahoo在全球其他地方的產品及服務。（美聯社）

雅虎(Yahoo)中國官網2日發布公告，從11月1日起，用戶無法從中國大陸使用Yahoo的產品與服務，但不影響Yahoo在全球其他地方的產品及服務。

據搜狐網報導，雅虎Yahoo旗下科技媒體Engadget也宣布，1日起關閉提供簡體中文內容的「Engadget中國版」。雅虎天氣App也顯示，11月1日起，此手機應用程式將會在中國大陸停止服務。其中，未進一步說明雅虎中國停止服務的理由。

雅虎曾是全球第一大入口搜尋網站，1999年中國雅虎網站進入中國市場，2005年被阿里巴巴收購，而雅虎則用10億美元及其在華業務中國雅虎，換取阿里巴巴40%的股份。2007年中國雅虎推出信箱以「@yahoo.cn」的「終生信箱」服務，承諾用戶所有電子郵件都被永久保存，當時奇摩信箱在中國處於領先地位。

阿里收購雅虎 馬雲：痛苦萬分的錯誤

2013年，中國雅虎郵箱、資訊及社區宣布停止服務，顯示雅虎業務在中國的沒落，其中根源在無法滿足用戶的體驗，同樣提供免費信箱的騰訊QQ等信箱服務內容更好，用戶漸不再選擇雅虎。

同年，阿里巴巴表示，計畫與雅虎關於股權回購的協議在逐步落實。阿里巴巴創辦人馬雲曾在2014年的兩岸企業家峰會上分享兩個令他痛苦萬分的錯誤，其中一件就是阿里巴巴收購中國雅虎。他說，當年經過一、兩年整合，一直有磨合的問題，因為當時阿里巴巴處理事情的方式比較粗糙、簡單，要求別人按照阿里巴巴的方法做，使得過程極其痛苦，讓他非常懊惱。

2015年雅虎關閉雅虎北京全球研發中心，雅虎北京全球研發中心曾是雅虎在全球的三個研發中心之一。全盛期有全職研究員、工程師近400人。該中心於在2015年底前完成所有員工的遣散或轉崗。

今年7月5日，軟銀集團與韓國Naver集團合資成立的互聯網業務公司Z Holdings宣布，已同意向美國電信商Verizon通訊獲得雅虎品牌和技術在日本的永久使用權。在出售了搜尋、廣告、電子郵件等業務後，雅虎逐漸轉型為一家投資公司，目前雅虎還持有數量不少的阿里巴巴股票。

雅虎 中國 北京

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