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中國入境隔離太嚴格 嚇跑西方企業主管

記者張聲肇／綜合報導
中國嚴格的防疫隔離規定造成外商家庭和孩子被拆散，嚇壞外商圈。一些跨國企業主管紛紛撤 離。圖為上海外灘。（歐新社）
中國嚴格的防疫隔離規定造成外商家庭和孩子被拆散，嚇壞外商圈。一些跨國企業主管紛紛撤 離。圖為上海外灘。（歐新社）

西方國家跨國公司主管離開中國漸成風潮，部分原因是中國政府的新冠肺炎防疫限制措施太嚴格，例如入境須隔離三周，而發給外商眷屬的簽證越來越少。

最明顯的兩個案例是美國商會駐北京和上海的兩位會長季愷文(Ker Gibbs)和畢艾倫(Alan Beebe)分別將於未來幾個月內離開中國。

中國實施嚴格的邊境防疫措施及簽證管制已18個月，旨在防止病毒擴散，減少染疫病亡人數，但似乎仍檔不住Delta變種病毒的傳播，越來越多地方政府恢復封城封區，仍無法攔阻病毒蔓延到全中國三分之二地區。

世界其他國家逐漸開放邊境，恢復人員來往之際，中國政府若再不拿出明確的抗疫策略，美國商界領袖說，中國可能會流失更多外商。

季愷文說：「中國人民的勤奮和企業精神，固然是中國快速發展的原因，同樣重要的是，它對外面世界的開放。」

他說，中國讓外國資金、觀念與管理專長進入，加速了它轉型為世上最重要與先進的經濟體之一。

如今，因為受不了中國的嚴格防疫措施，這位「老中國通」商業領袖打算撇下商會會長的任務，提早離開中國。

一項對上海美國商會338家會員企業的調查發現，70%以上招募或留才都有困難，主因是「病疫相關的旅行限制措施。」

季愷文說，新冠肺炎疫情開始以來，企業主管及眷屬進出中國都「極為困難」。

嚴格的隔離規定造成母親和孩子被拆散，案例雖然不多，卻已嚇壞外商圈。其他令人想離開中國的原因包括不再提供優惠稅率給外商，都會區的生活費用高漲。

季愷文另外指出，外國留學生大幅減少，對「人民與人民的交流」也是一大打擊。他說，數十年來，人民之間的交往是美中外交的一大支柱。

加深外商不確定感的另一原因是，他們害怕中國政府的入出境限制措施，可能延續到2022年底。

中國 美國 防疫

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