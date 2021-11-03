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臉書關閉「人臉辨識」功能 刪除10億人臉資料

編譯周芳苑／綜合2日電
臉書在人臉辨識功能遭政府及警方等單位不當使用後宣布，將關閉臉部辨識系統並刪除10億多人的臉部印記(faceprints)。(Getty Images)
臉書在人臉辨識功能遭政府及警方等單位不當使用後宣布，將關閉臉部辨識系統並刪除10億多人的臉部印記(faceprints)。(Getty Images)

臉書(Facebook)在人臉辨識功能顧慮重重、遭政府及警方等單位不當使用後宣布，將關閉臉部辨識系統並刪除10億多人的臉部印記(faceprints)。

臉書最近更名的母公司Meta人工智慧副總裁佩森蒂(Jerome Pesenti)2日在部落格文章中說，這是科技業臉部辨識使用的最大轉變之一。

佩森蒂說，Meta公司正嘗試著在與日俱增的社會顧慮下評估人臉辨識技術的正面用途，尤其在監管機構未提供明確規定的情況下更要這麼做。

臉書面貌煥然一新，10月28日頁面上宣布母公司新名稱Meta，網站並未改名。

臉書前產品經理郝根(Frances Haugen)爆料的文件顯示，臉書早已知道其產品造成危害，卻鮮少或毫不採取因應措施，可能導致歷來最大公共關係危機。

臉書超過三分之一活躍用戶允許系統識別他們的臉，約6億4000萬人；臉書最近開始減量使用。

臉書2019年不再藉助人臉識別軟體在上傳照片中辨識用戶的朋友進而自動建議標記，而以廣泛的臉部辨識工具取代標籤建議，讓用途多元化，不限於標記。臉書曾因標籤建議功能在伊利諾伊州被起訴，同意支付5億5000萬元，也於2019年遭聯邦貿易委員會(FTC)50億元罰款、進行隱私限制，經調查後和解。

研究人員和隱私維護人士數年來不斷質疑臉部掃描軟體應用，稱該技術在不同人種、性別、年齡的應用精準度不均，膚色較深的辨識誤差較大。

致力為臉部辨識不當應用而爭的美國公民自由聯盟(ACLU)代表韋斯勒(Nathan Wessler)說，臉部辨識另一問題是，企業為大量人員創建人臉印記，通常未經本人同意。此外，中國政府廣泛應用視頻監控系統更添臉部辨識應用隱憂，該系統已在中國穆斯林少數民族之一的所在地使用。

諸多顧慮下，全美至少七州和近20個城市限制政府使用臉部辨識。

臉書 臉部辨識 中國

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