共和黨眾議員格林4度拒戴罩 罰款累積至8000元

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬琳‧泰勒‧格林四度在議場拒戴口罩被罰，罰款總額已累積至8000元。圖為她在一場競選造勢活動中把口罩舉起。(歐新社)

民主黨 籍聯邦眾議員1月提案，通過全院強制戴口罩 規定，拒戴口罩的議員首次罰款500元，再犯每次罰2500元，眾院 紀律委員會上月25日才表示，共和黨籍喬治亞州眾議員瑪喬琳‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)因第三度拒絕戴口罩而使罰款總額累積至5500元，結果剛過一周，格林就因「四度」拒戴口罩，再被罰2500元，罰款將自其薪酬中直接扣除。

今年5月，由於疫情趨緩，聯邦疾病防制中心(CDC)宣布完整接種兩劑疫苗達14天者得豁免戴口罩規定，眾院當時也暫時取消強制令，格林於是聯合共和黨籍聯邦眾議員馬西(Thomas Massie，肯塔基州)與諾曼(Ralph Norman，南卡羅來納州)拿下口罩，但因拒絕透露是否完整接種，遭紀律委員會罰款500元；隨後格林提起申訴但遭駁回，三位議員因此都在7月向聯邦法院提告，挑戰眾院因拒戴口罩而罰款的合憲性。

格林8月再度因拒戴口罩被罰，且罰款飆升至2500元，10月25日第三次及本月1日第四次的罰款均是2500元，據悉格林未對8月以後的裁罰決定提出申訴。

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬琳‧泰勒‧格林四度拒戴口罩，罰款總額已累積至8000元。(美聯社)

紀律委員會上月底公布罰款決定後，格林隨即發表聲明，指出她認為戴口罩「不健康」，因此選擇在眾院表達立場，不希望其他不願意戴口罩的民眾「感到孤立無援」；她說：「顯然包括議長波洛西(Nancy Pelosi)在內的民主黨人認為，國會有權對僅僅拒絕在臉上綁上『餐巾紙』的議員罰款。」

此次四度遭罰的消息傳出後，格林再度重申反口罩的立場，並以「共產主義民主黨」、「專制獨裁」等口號抨擊民主黨議員主導通過的口罩強制令；她說：「我不希望不願意戴口罩的民眾感到孤立無援，因此我將繼續在眾院反對民主黨的橫行無忌。」

除格林外，紀律委員會上月底也曾對一樣拒絕戴口罩的共和黨籍聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde，喬治亞州)罰款500元，加上他之前因兩度拒絕配合國會安檢而被罰的1萬5000元，克萊德罰款累計已達1萬5500元。