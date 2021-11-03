我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

共和黨眾議員格林4度拒戴罩 罰款累積至8000元

編譯柯立偉／綜合2日電
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬琳‧泰勒‧格林四度在議場拒戴口罩被罰，罰款總額已累積至8000元。圖為她在一場競選造勢活動中把口罩舉起。(歐新社)
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬琳‧泰勒‧格林四度在議場拒戴口罩被罰，罰款總額已累積至8000元。圖為她在一場競選造勢活動中把口罩舉起。(歐新社)

民主黨籍聯邦眾議員1月提案，通過全院強制戴口罩規定，拒戴口罩的議員首次罰款500元，再犯每次罰2500元，眾院紀律委員會上月25日才表示，共和黨籍喬治亞州眾議員瑪喬琳‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)因第三度拒絕戴口罩而使罰款總額累積至5500元，結果剛過一周，格林就因「四度」拒戴口罩，再被罰2500元，罰款將自其薪酬中直接扣除。

今年5月，由於疫情趨緩，聯邦疾病防制中心(CDC)宣布完整接種兩劑疫苗達14天者得豁免戴口罩規定，眾院當時也暫時取消強制令，格林於是聯合共和黨籍聯邦眾議員馬西(Thomas Massie，肯塔基州)與諾曼(Ralph Norman，南卡羅來納州)拿下口罩，但因拒絕透露是否完整接種，遭紀律委員會罰款500元；隨後格林提起申訴但遭駁回，三位議員因此都在7月向聯邦法院提告，挑戰眾院因拒戴口罩而罰款的合憲性。

格林8月再度因拒戴口罩被罰，且罰款飆升至2500元，10月25日第三次及本月1日第四次的罰款均是2500元，據悉格林未對8月以後的裁罰決定提出申訴。

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬琳‧泰勒‧格林四度拒戴口罩，罰款總額已累積至800...
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬琳‧泰勒‧格林四度拒戴口罩，罰款總額已累積至8000元。(美聯社)

紀律委員會上月底公布罰款決定後，格林隨即發表聲明，指出她認為戴口罩「不健康」，因此選擇在眾院表達立場，不希望其他不願意戴口罩的民眾「感到孤立無援」；她說：「顯然包括議長波洛西(Nancy Pelosi)在內的民主黨人認為，國會有權對僅僅拒絕在臉上綁上『餐巾紙』的議員罰款。」

此次四度遭罰的消息傳出後，格林再度重申反口罩的立場，並以「共產主義民主黨」、「專制獨裁」等口號抨擊民主黨議員主導通過的口罩強制令；她說：「我不希望不願意戴口罩的民眾感到孤立無援，因此我將繼續在眾院反對民主黨的橫行無忌。」

除格林外，紀律委員會上月底也曾對一樣拒絕戴口罩的共和黨籍聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde，喬治亞州)罰款500元，加上他之前因兩度拒絕配合國會安檢而被罰的1萬5000元，克萊德罰款累計已達1萬5500元。

口罩 眾院 民主黨

上一則

CNN預測：共和黨楊京當選維吉尼亞州長

下一則

為什麼？18歲以下學童染疫住院率 美比英高10倍

延伸閱讀

大勝雷霆 勇士登頂西區榜首 格林賽大讚新吹罰規則

大勝雷霆 勇士登頂西區榜首 格林賽大讚新吹罰規則
NBA／勇士格林大讚犯規新制：垃圾舉動少了

NBA／勇士格林大讚犯規新制：垃圾舉動少了
勇士3連勝開局 柯瑞獲選周最佳球員

勇士3連勝開局 柯瑞獲選周最佳球員

NBA／成76大球星遺珠？湯普森穿77號自嘲

NBA／成76大球星遺珠？湯普森穿77號自嘲

熱門新聞

美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

2021-10-28 13:33
印第安納州一個小城市格林斯堡市(Greensburg)推出吸引新居民項目，此項目下最新搬進來的五個家庭，即有鄰居幫忙免費帶孩子。(美聯社)

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

2021-10-27 12:23

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂