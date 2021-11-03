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為什麼？18歲以下學童染疫住院率 美比英高10倍

記者張聲肇／綜合報導
10月最後一周美國18歲以下學童新冠肺炎確診住院比率，比英國高出10倍。圖為肯塔基州一名兒童接受檢測。（Getty Images）
10月最後一周美國18歲以下學童新冠肺炎確診住院比率，比英國高出10倍。圖為肯塔基州一名兒童接受檢測。（Getty Images）

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)2日報導，10月最後一周18歲以下學童新冠肺炎確診住院比率，美國英國高出10倍，兩國醫學界都不明白何故。

以每10萬人染疫人數看，英國在過去七天的染疫率，排名全球第16，美國是第35。

口罩似乎不是問題的主因，儘管美國各界仍在為「口罩令」爭辯不休，英國根本不規定上學要戴口罩，而不戴口罩，可能是英國兒童群聚感染病例大增的原因。

英國新病例當中，15歲以下兒童占三分之一強。確診的艾比‧施若德(Abi Schroeder)告訴CBS，「我沒有什麼症狀，就像重感冒而已，唯一煩人的就是不能見朋友」。

英國學童染疫雖多，嚴重到需要住院的卻少之又少。

注射疫苗也不是英國學童染疫住院率遠低於美國的原因，因為18歲以下已接種疫苗的比率，英國低於美國。

醫學專家繼續找原因，初步認為飲食、營養等行為或環境的差異，以及糖尿病、肥胖可能是美國學童染疫住院率高的原因。

提供醫學新聞給CBS的艾古斯(David Agus)說，每個國家的生物學環境都不同，例如「行為差異，基因組成差異，生活型態，接觸的環境，甚至先前的病毒都不一樣，」這些都會影響染疫住院的概率。

大規模檢測是兩國一大差異所在。多數英國學童每周在家檢測一次，有時候甚至一周兩次，發現呈陽性反應，就不上學。而美國，艾古斯說，檢測那麼頻繁，而一經測定陽性反應，可能逕送醫治療。

他認為上述種種因素「綜合發酵」才足以解釋英美學童染疫住院率的差別，但醫學專家仍不明白確切的原因。

兩國學童染疫病例雖多，嚴重到要住院的比率仍甚低，美國為5至11歲兒童施打輝瑞疫苗後，住院率將更低。

英國 美國 口罩

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