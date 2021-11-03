CDC批准5至11歲打疫苗 逾2800萬兒童符合資格

CDC預防接種諮詢委員會一致投票贊成開放5至11歲兒童接種成人劑量三分之一的輝瑞(Pfizer)新冠疫苗。圖為休士頓一小學學生在課堂做遊戲。（Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )預防接種諮詢委員會2日針對是否開放5至11歲兒童接種疫苗 投票，以14比0的票數，贊成此年齡段的孩童可接種成人劑量三分之一的輝瑞 新冠疫苗(Pfizer)；輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)表示，政府已採購足夠劑量，美國將能為每一位孩童接種。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，雖然兒童罹患新冠肺炎的可能性較小，且絕大多數都是輕症，但目前全美已有745位18歲以下兒童死於新冠肺炎，而此次開放接種年齡預計將使符合接種資格者多出2800萬人，因此批准疫苗擴大接種年齡層將有助於近一步控制疫情。

此外，根據美國兒科學會1日發布的報告，由於11歲以下兒童尚不符合接種資格，過去一周來此一年齡段兒童所占確診比例已達25%。

兒科學會醫師對CDC上述決定表示歡迎，並指出：「讓孩子接種疫苗將讓他們更安全地參與對兒童身心健康發展有益的活動，預計今年冬天，父母可以更放心地送孩子去上學、參加體育競賽，以及參加其他所有先前因疫情而不得不暫停的活動。」

對於部分父母對疫苗副作用的擔憂，華盛頓大學全球健康臨床科學教授貝絲．貝爾(Beth Bell)說：「我理解為人父母對於打在自己孩子身上的疫苗是否可能有副作用感到憂心，因此我們的『投票』就是在向公眾揭示疫苗的安全性及其所能帶來的利益遠大於風險。」

她說：「因此，我鼓勵所有對疫苗有疑問的父母，能夠利用身邊一切資源，如造訪CDC網站、與已接種疫苗的親友聊聊疫苗的利弊等方式，再做出最後的決定。」

CDC預防接種諮詢委員會一致投票贊成開放5至11歲兒童接種成人劑量三分之一的輝瑞(Pfizer)新冠疫苗。(路透)

受惠於CDC開放施打年齡的決定，輝瑞公司股價2日上漲4%，執行長博爾拉說：「聯邦政府已向該公司追加大量訂單，基本上能讓每一個想打疫苗的孩子都能打到；至於針對讓5歲以下嬰幼兒接種的實驗仍在進行中，順利的話可在2022年初取得CDC授權，預計他們所接種的劑量會比5至11歲的兒童更低。」