高院聆審心跳法 大法官卡瓦諾態度或改觀望

代表原告、挑戰德州心跳法的賀然恩(右)與茱麗．墨瑞(左)1日在華府聯邦高院前說明案情。(Getty Images)

俗稱「心跳法」的德州禁止墮胎 法實施之後面臨全美支持婦女墮胎權的強烈挑戰，聯邦最高法院九位大法官 1日開始聆聽雙方言辯論；法律專家指出，前川普總統任內提名的保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的態度最受矚目。

經過三小時辯論，從大法官前後提出質問的內容來看，大多數法大官傾向允許墮胎業者對德州墮胎法提出告訴，但不允許聯邦的司法部提告，這反映出最高法院的態度轉變。

代表原告、挑戰德州心跳法的賀然恩(右)1日在聯邦最高院接受大法官們質問。(美聯社)

德州禁止墮胎法9月1日實施，聯邦最高法院當天深夜以5票對4票駁回墮胎診所等組織的緊急上訴，要求暫停執行。當時在表決中，首席大法官羅伯茲 (John Roberts)與三位自由派大法官站在同一陣線，同意暫停，但抵不過保守派大法官的五票。

紐約時報報導，相隔兩個月之後，如果現在最高法院審議德州禁止墮胎法出現與先前判決不同的結果，最可能發生的狀況是保守派大法官立場改變，這種情形最可能出現在卡瓦諾身上，因為卡瓦諾在保守派大法官當中，由於觀念立場較趨中間派，擁有高度影響力；卡瓦諾與首席大法官羅伯茲某些想法也頗為一致，認為法院在維護制度威信的同時，必須考量公眾意見。

代表被告的德州檢察長帕克斯頓(中)1日代表德州政府在聯邦最高院上答辯。(美聯社)

卡瓦諾與巴瑞特(Amy Coney Barrett)9月時都支持駁回墮胎診所的緊急上訴，質疑德州心跳法允許墮胎業者提告的正當性。

卡瓦諾表示，這或許能彌補法律漏洞；巴瑞特則指該法設計阻卻墮胎業者提出充分憲法抗辯(full constitutional defense)。

這項裁決不會判決法律本身是否合憲，而是回歸下級法院繼續審理；紐時指出，如果最高法院是否允許墮胎業者或政府上訴，尚不清楚最高法院是否會在案件審理期間，暫時阻止德州心跳法實施。

對於大法官是否可能改變立場，佛羅里達州立大學(FSU)法學教授賽格勒(Mary Ziegler)分析：「原本未持觀望態度的人，現在可能持觀望態度了。」

自從2018年加入最高法院以來，卡瓦諾在大法官出現立場分歧的口語辯論案件中，表決時高達87%是加入多數意見，創下1937年以來參與多數意見決比例最高的大法官紀錄。

卡瓦諾在宣誓就職儀式上致詞時說，自己是羅伯茲的粉絲，因為羅伯茲「有原則、獨立超然，且是美國司法的精神領袖」。

報導指出，卡瓦諾與羅伯茲表決時立場相同比例極高，光是最高法院上個審議期間，在立場分歧的口語辯論案件中，卡瓦諾與羅伯茲有91%表決立場一致，在最高法院歷史上追平兩位自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)高度一致的表決紀錄。

俄亥俄州立大學(OSU)政治系教授包姆(Lawrence Baum)說，最高法院願意加速審理此案，反映原本在5票對4票表決裡持多數意見大法官當中，至少一人立場已鬆動。

包姆說，多項民調顯示，民眾對於最高法院滿意度下降，「這可能讓某些大法官在裁決時，更在意民眾的想法」。

康乃爾大學(Cornell University)法學教授杜爾夫(Michael Dorf)指出，卡瓦諾是最可能受影響而改變立場者，因為卡瓦諾與羅伯茲維護體制的傾向最為貼近，但羅伯茲不太輕易改變立場。