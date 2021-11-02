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州長選舉 共和黨盼新州爆冷 維州2候選人切割「拜川」

編譯洪毅／綜合1日電
民主黨的新澤西州州長墨菲（左）競爭連任，2日投票，應可當選。共和黨候選人西塔瑞利（右）翻轉不易。(Getty Images、美聯社)
民主黨的新澤西州州長墨菲（左）競爭連任，2日投票，應可當選。共和黨候選人西塔瑞利（右）翻轉不易。(Getty Images、美聯社)

全美各州2日都有地方選舉投票，其中維吉尼亞及新澤西州州長選舉，較為受到全國矚目，是拜登勝選總統「後川普時代」的頭兩場重要選舉；在新州，共和黨參選人期盼著「爆冷門」；但在維州，兩黨候選人民調卻十分拉鋸，而且無獨有偶地，似乎都將拜登、川普視為他們的「拖油瓶」，更被視為明年期中選舉的指標熱身戰。

維州的兩黨參選人為民主黨前州長麥克利夫(Terry McAuliffe)對上共和黨籍、商人出身的楊京(Glenn Youngkin)；雙方民調極為拉鋸，儘管麥克利夫稍微領先，但是領先幅度不會超過十個百分點，且還有逐漸縮小之勢。

雖然麥克利夫歡迎拜登為其站台，但是拜登目前民調大幅下滑，在維州的支持度低於50%，幫忙不大；麥克利夫10月上旬時也說：「猛烈的逆風從華府吹來，很不幸的，總統現在在維州不受歡迎。」

另一方面，楊京也一直跟川普保持距離，避免競選中說出「川語錄」，並迴避川普現身的場子，甚至還做廣告嘲諷民主黨對手一直把他跟川普連結在一起。

維州州長共和黨候選人楊京（左）的民調在投票前夕衝高，民主黨維州州長候選人麥克利夫...
維州州長共和黨候選人楊京（左）的民調在投票前夕衝高，民主黨維州州長候選人麥克利夫1日（右）最後衝刺拜票。(Getty Images)

川普在1日發聲明，斥責那些挑撥他與楊京關係的，都是「假新聞」或「異常者」；不過一名楊京支持者說，現在的共和黨人很難不對川普鞠躬哈腰，但至少與川普相比，楊京與羅穆尼(Mitt Romney)更相像。

楊京一直以來都把競選議題集中在經濟、教育、社區安全等，麥克利夫也矢言將投資20億在教育上；教育是維州本次選舉的重要議題之一，雙方在此議題上互有攻防。

至於新澤西州的兩黨參選人，則是尋求連任的現任州長墨菲(Phil Murphy)，對上共和黨前州眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)。

墨菲在競選中強調他的州長政績，例如提高最低工資，對富裕民眾增稅，擴大帶薪假福利，提高公立學校預算等；另一方面，西塔瑞利則專注於新州較高昂稅賦的議題，並指責墨菲在經濟及新冠疫情等議題上與民眾脫節。

雖然新州曾出現過共和黨籍州長，不過仍被視為民主黨票倉，墨菲在許多民調的領先幅度達到十個百分點，因此西塔瑞利的支持者希望能出現「爆冷門」；至於墨菲若成功連任，將是1977年來首位成功連任的民主黨籍新州州長。

川普 共和黨 維州

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