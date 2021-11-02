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暴力救美國？3成共和黨人認同 民主黨員11%贊成

記者顏伶如／綜合報導

華府智庫機構「公共宗教研究所」(PRRI)公布最新全國年度問卷研究「美國價值調查」(American Values Survey)結果指出，大約三成共和黨員指出，若要解決美國當前面臨的各種問題，就需要訴諸暴力。專家指出，這項調查結果反映了今年1月6日國會暴動事件以及各種陰謀論持續散布之下的影響。

「公共宗教研究所」已連續12年公布「美國價值調查」報告。今年問卷調查是在9月16日至29日間舉行，針為全美50州隨機抽樣選出的2508名成年民眾進行訪查。

統計結果顯示，被問到若要拯救美國是否需要訴諸暴力時，所有受訪者中有五分之一表示同意。若以政黨傾向區分，30%共和黨員表示認同，表示贊成的民主黨人只有11%，無黨派民眾則有17%同意。

「公共宗教研究所」創辦人兼執行長瓊斯(Robert Jones)說：「調查結果令人感到憂心。」他表示：「我做這項研究已有頗長時間，數十年來，身為一名社會學者及民調專家，很少見到這樣的調查結果。」

瓊斯指出，從受訪者回應可以看出，美國社會正迅速走向嚴重兩極化。

「反誹謗聯盟」(ADL)極端主義研究中心(Center on Extremism)資深研究員皮特卡瓦奇(Mark Pitcavage)表示，這項問卷調查結果令人感到「極為不安」，因為將近三成共和黨員對政治暴力(political violence)覺得舒服自在，比例較小的無黨派民眾以及民主黨員同樣支持這個概念，「光是這點就讓人擔憂」。

瓊斯指出，較多共和黨員支持政治暴力的調查結果，是前總統川普挑戰大選結果的直接結果(direct result)。他指出，統計結果也顯示，68%共和黨受訪者依然相信川普贏得2020年總統大選卻勝利遭竊，相較之下只有26%獨立選民及6%民主黨選民持相同看法。

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