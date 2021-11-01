波士頓市長2日投票 吳弭曝「選舉迷信」一定要配戴此物

波士頓市長選舉2日投票，父母來自台灣的華裔市議員吳弭當選希望濃厚。（路透）

2日是波士頓 市長選舉投票日，父母來自台灣 的華裔市議員吳弭(Michelle Wu)和阿拉伯-波蘭裔市議員埃塞比‧喬治(Annissa Essaibi George)最後對決。有趣的是，和前總統歐巴馬等多位政壇人物一樣，吳弭也有些小小的競選迷信和儀式：她始終戴著一條麻州公共交通署(MBTA)幸運代幣項鍊；去辯論會前，一定先在家裡彈鋼琴。

幸運項鍊不離身 辯論會前彈鋼琴

對部分候選人及輔選者來說，競選迷信和儀式讓他們感受到心理優勢。吳弭說：「在競選路上，我讓這些儀式儘量簡單，我戴著當地藝術家用我最後一枚捷運代幣製作的T代幣項鍊；在辯論前，我會彈鋼琴，彈一段葛希文(George Gershwin)的作品；我們團隊也會在羅恩冰淇淋店(Ron's Gourmet Ice Cream)舉辦特別慶祝活動。」

波士頓市長選舉2日投票，父母來自台灣的華裔市議員吳弭當選希望濃厚。（路透）

吳弭10月稍早就曾在海德公園的羅恩美食冰淇淋店慶祝，那次是聯邦眾議員艾亞安娜‧普瑞斯利(Ayanna Pressley)為吳弭公開背書支持。店經理科維茨(Jay Covitz)說，吳弭幾乎每次都點一球焦糖軟糖布朗尼，這是她的最愛；「自從她擔任市議員以來，一直是我們的忠實顧客。」科維茨家族自1952年以來就一直開著羅恩冰淇淋店。

對手埃塞比喬治 自認屬於色人種

至於吳弭的競爭對手埃塞比．喬治，沒有接受有關競選迷信議題的採訪。但因為她認定自己是「有色人種」，所以無論是誰勝選，波士頓這個歷史悠久的城市都將出現第一位女性和第一位有色人種市長。只是，埃塞比．喬治算不算有色人種，也引來了議論。

現年47歲的埃塞比‧喬治2015年當選波士頓市議員後的這幾年，認定自己是有色人種。她的父親是來自北非突尼斯的穆斯林移民 ，母親是天主教徒和波蘭移民。

阿拉伯裔是否應被視為有色人種的問題，在阿拉伯裔社區引發熱議。

自認是穆斯林阿拉伯裔或穆斯林利比亞裔的蒙塔瑟(Nuha E. Muntasser)是薩德伯里(Sudbury)鎮多元公平包容委員會成員；她說，每當因為沒有北非或中東選項而必須勾選「白人」時，都讓她很不快；「我不認為自己是白人，卻不得不認定自己是白人，這很令人沮喪。」