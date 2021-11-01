維州選州長 民主黨麥克利夫民調被追上 拜登站台害的？

維州長選舉2日投票，共和黨籍楊京（左）有後來居上之勢，民調未必對民主黨籍的麥考利夫 （右）有利。（Getty Images）

民主黨近年來在維吉尼亞州大有斬獲，直到去年總統大選都是如此；但是現在，共和黨籍州長候選人楊京(Glenn Youngkin)，大有與民主黨籍的麥考利夫(Terry McAuliffe)平分秋色之勢，讓2日的維州 州長選舉結果難以預測。

本次維州長選舉十分熱絡，590萬登記選民中，超過110萬人提前投票 ，雖然低於去年總統大選的280萬人，但是遠高於上屆2017年州長選舉提前投票的19萬5634票。

2020年維州議會修法，任何民眾請求提前投票都不必再附上理由，讓提前投票民眾大增，再加上維州提前投票不會登記政黨傾向，而且兩黨都鼓勵民眾提前投票，以致無法推敲提前投票的結果。

且維州在2009年後，全州性選舉就一直由民主黨掄元，去年總統大選，拜登的得票數更比川普多出10%。

但是現在民調 卻未必對麥考利夫有利，華盛頓郵報29日發布的民調顯示，麥考利夫的49%支持率只贏楊京1個百分點，此民調誤差範圍有4個百分點；而且在9月中時，麥考利夫在該民調的領先幅度尚且還有3個百分點。

楊京甚至在一些民調中領先，例如福斯新聞(Fox News)28日發布的民調，與麥考利夫的支持率是53%對45%。

麥考利夫團隊說，許多民主黨支持者有親自投票的習慣；但是無黨派的非營利組織Virginia Public Access Project又稱，共和黨鐵票區的投票率「顯著低於全州水平」。

雖然維州去年「棄川選拜」，但是當拜登、歐巴馬等現任、前總統為麥考利夫站台的時候，拜登在維州支持度其實低於50%，故相當程度上，這反而成為麥考利夫的壓力。

另一方面，楊京自獲得黨內提名後，就一直與其他共和黨人保持一定距離，甚至包括川普，例如不會參加1日由川普主持的一場線上活動；從一些民調的走勢來看，此舉似乎已成功吸引到更多中間選民。