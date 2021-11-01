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商品持續短缺 超市業者擴大存貨、取消折扣

編譯徐薏茹／綜合31日電
供應鏈出現危機，商品持續短缺，超市業者紛紛調整營運策略。（路透）
供應鏈出現危機，商品持續短缺，超市業者紛紛調整營運策略。（路透）

新冠肺炎疫情相關限制漸漸鬆綁，美國經濟逐漸復甦，但食品製造商生產線及運輸業卻缺乏人力，供應鏈出現危機，商品持續短缺，超市業者紛紛調整營運策略以度過供應鏈危機。

熱門品牌食品及主要商品短缺持續數月，業者想方設法維持商品供應，部分超市業者表示儘管整體的食品供應仍然足夠，但近幾周幾項熱門商品如Nutella抹醬、Prego義大利麵醬、品客洋芋片等供貨不穩。

艾伯森超市公司(Albertsons)執行長桑卡蘭說：「這就像打地鼠遊戲，隨便哪一天都有某樣商品缺貨。」

零售企業克羅格公司(Kroger Co.)為此增加倉儲空間，保持安全的庫存量，並且增加進貨的港口地點以解決國際運輸延遲的問題。

伊州一位顧客在超市購買水果，供應鏈出現危機，商品持續短缺，超市業者紛紛調整營運策...
伊州一位顧客在超市購買水果，供應鏈出現危機，商品持續短缺，超市業者紛紛調整營運策略。（Getty Images）

某些包裝食品的製造商面臨人力短缺及原物料缺乏的困境，必須限制商品出貨；業者花費更多時間追蹤賣家、管理延遲的貨車、尋找缺貨商品的替代品；食品零售商買進額外的存貨、比平常提早數月下訂單、親自派出貨車到廠商以加快運輸流程。

超市面臨進貨不全或延遲等問題，零售商紛紛取消商品折扣以降低需求，或是擴大倉儲空間，儘管一些管理高層表示囤貨可能會加劇短缺問題，但零售商業者打算在供貨不穩之前進更多貨；超市業者另外祭出新策略來加速運輸過程，如增加卸貨時段、在倉庫新增通道來增加容納量。

伊州一位顧客在超市購買肉類，供應鏈出現危機，商品持續短缺，超市業者紛紛調整營運策...
伊州一位顧客在超市購買肉類，供應鏈出現危機，商品持續短缺，超市業者紛紛調整營運策略。（Getty Images）

食品業者增加存貨、提早下單的策略顯示過往及時化生產模式(just-in-time)的轉變，及時化生產與現況相反，講求降低庫存，以減少附帶成本；業者表示接下來數月會持續增加庫存，此轉變會持續多久則尚無法評估。

擴大存貨也會使超市業者的成本花費跟著增加，小豬市場(Piggly Wiggly)負責人米立岡(Keith Milligan)表示該公司總共約有4500萬元的庫存，比往年多了約30%，若接下來能進更多包裝食品，年底前庫存可能高達5000萬元。

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