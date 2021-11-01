供應鏈中斷 布塔朱吉：危機不會隨疫情而停

玩具製造商龍頭企業「孩之寶」因供應鏈中斷無法完成今年第三季度價值約1億元的訂單。（路透）

因應新冠肺炎疫情 影響，貨車司機與鐵路運輸量能不足，致總和占全美進口貨物量達40%的洛杉磯港 與長堤港(Long Beach Fort)面臨沉重的貨物堆積壓力；聯邦運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)31日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，他擔憂此供應危機會一直持續到疫後仍不休止。

布塔朱吉表示，政府及港口官方已經加緊作業，希望盡快將長期堆積在港口的貨物盡快發送；現在洛杉磯港不只24小時運作，並自11月1日起，針對將貨物在港口閒置超過九天的公路運輸貨櫃承運人，及閒置超過三天的鐵路運輸貨櫃承運人，按日罰款100元，但要讓長期積壓，又源源不斷入港的貨櫃有效率地盡速疏運，仍需要時間。

他說：「不論政府或民間企業做出多少努力，只要疫情繼續，就會一直向我們拋出新的難題；我們將努力處理港口貨物堆積的問題，但要讓整件事情落幕的唯一方法，就是盡早終結疫情。」

玩具製造商龍頭企業「孩之寶」因供應鏈中斷無法完成今年第三季度價值約1億元的訂單。（路透）

玩具製造商龍頭企業「孩之寶」(Hasbro)就表示，供應鏈 中斷使其無法完成今年第三季度價值約1億元的訂單；該公司財務長黛博拉．湯瑪斯(Deborah Thomas)還說，運輸時間比以往翻了一倍，與疫情前的平均運送時間相比多了50天左右。

蘋果(Apple)與亞馬遜(Amazon)上月28日公布的季度業績也因為供應鏈青黃不接而受影響，蘋果執行長庫克(Tim Cook)就表示，受東南亞芯片供應短缺影響，近期購買蘋果產品的顧客可能要拖到11月底甚至12月才能交貨；亞馬遜的季營收成長幅度也因此放緩，比起去年第三季業績成長37%的佳績，今年只成長15%。

亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)說：「人力成本上升、供應鏈限制及運輸成本增加等因素，預計公司將在今年第四季多花費數十億元的額外成本。」