我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

供應鏈中斷 布塔朱吉：危機不會隨疫情而停

編譯柯立偉／綜合31日電
玩具製造商龍頭企業「孩之寶」因供應鏈中斷無法完成今年第三季度價值約1億元的訂單。（路透）
玩具製造商龍頭企業「孩之寶」因供應鏈中斷無法完成今年第三季度價值約1億元的訂單。（路透）

因應新冠肺炎疫情影響，貨車司機與鐵路運輸量能不足，致總和占全美進口貨物量達40%的洛杉磯港與長堤港(Long Beach Fort)面臨沉重的貨物堆積壓力；聯邦運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)31日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，他擔憂此供應危機會一直持續到疫後仍不休止。

布塔朱吉表示，政府及港口官方已經加緊作業，希望盡快將長期堆積在港口的貨物盡快發送；現在洛杉磯港不只24小時運作，並自11月1日起，針對將貨物在港口閒置超過九天的公路運輸貨櫃承運人，及閒置超過三天的鐵路運輸貨櫃承運人，按日罰款100元，但要讓長期積壓，又源源不斷入港的貨櫃有效率地盡速疏運，仍需要時間。

他說：「不論政府或民間企業做出多少努力，只要疫情繼續，就會一直向我們拋出新的難題；我們將努力處理港口貨物堆積的問題，但要讓整件事情落幕的唯一方法，就是盡早終結疫情。」

玩具製造商龍頭企業「孩之寶」因供應鏈中斷無法完成今年第三季度價值約1億元的訂單。...
玩具製造商龍頭企業「孩之寶」因供應鏈中斷無法完成今年第三季度價值約1億元的訂單。（路透）

玩具製造商龍頭企業「孩之寶」(Hasbro)就表示，供應鏈中斷使其無法完成今年第三季度價值約1億元的訂單；該公司財務長黛博拉．湯瑪斯(Deborah Thomas)還說，運輸時間比以往翻了一倍，與疫情前的平均運送時間相比多了50天左右。

蘋果(Apple)與亞馬遜(Amazon)上月28日公布的季度業績也因為供應鏈青黃不接而受影響，蘋果執行長庫克(Tim Cook)就表示，受東南亞芯片供應短缺影響，近期購買蘋果產品的顧客可能要拖到11月底甚至12月才能交貨；亞馬遜的季營收成長幅度也因此放緩，比起去年第三季業績成長37%的佳績，今年只成長15%。

亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)說：「人力成本上升、供應鏈限制及運輸成本增加等因素，預計公司將在今年第四季多花費數十億元的額外成本。」

疫情 洛杉磯港 供應鏈

上一則

維州選州長 民主黨麥克利夫民調被追上 拜登站台害的？

下一則

今年感恩節變貴了 火雞價格漲20% 司機運費飆2倍

延伸閱讀

家具廚具好難買 貨船停外海賣場商品短缺

家具廚具好難買 貨船停外海賣場商品短缺

洛港長堤港催提貨 罰款航運公司

洛港長堤港催提貨 罰款航運公司
港口限車流難載貨 司機崩潰：比跑外州還難賺

港口限車流難載貨 司機崩潰：比跑外州還難賺
「白宮出手」沒用？加州2大港 百艘貨輪等卸貨

「白宮出手」沒用？加州2大港 百艘貨輪等卸貨

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）